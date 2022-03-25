Evde masrafsız güzellik mümkün

Evdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz bu doğal maske tarifleriyle ipek gibi, yumuşacık ve canlı bir cilde sahip olabilirsiniz! İşte siyah noktalara, lekelere, kırışıklıklara savaş açacak basit fakat etkili tarifler!

Kozmetiğe yüksek bütçeler ayırmak istemeyen fakat cildine de güzel bakmak isteyenler alternatif formüller aramaya başladı.

Evde masrafsız güzelliğin mümkün olduğunu belirten Güzellik Koçu Meltem Demir ciltteki leke görünümünü azaltacak, siyah noktaları giderecek ve kırışıklıklarla savaşacak doğal kürler verdi.

"TADINA BİLE BAKABİLİRSİNİZ"

Az malzemeli doğal maske tariflerinin ciltte büyük etkiler yaratabileceğini aktaran Demir, "Bu tariflerin en önemli özelliklerinden biri tamamen doğal olması. Hazırladığınız tariflerin tadına dahi bakabilirsiniz. Zararlı, yapay ve pahalı olan bakım ürünleri kullanmaktansa ekonomik, doğal ürünlerle bakım yapabilirsiniz. Cildinize sürdüğünüz ürünlerin içeriğini bilmenin verdiği rahatlıkla, tariflerin etkisini izleyin ve görün" diye konuştu.

LEKELER İÇİN PİRİNÇ LAPASI

Leke açan, siyah nokta gideren ve canlı bir cilt görünümü veren ilk doğal maske tarifi için 2 çorba kaşığı yoğurt, 1 çorba kaşığı kakao ve 1 tatlı kaşığı bal kullanılması gerekiyor. Demir, bu malzemeleri karıştırıp gece uyumadan önce cilde uygulanmasını öneriyor ve cilt lekelerine savaş açan bir diğer maske tarifi için şöyle devam ediyor:

"Pirinci önceden haşlayıp lapa yapın. Daha sonra boş bir buz kalıbına lapa pirinçleri bölüştürün. Yağsız bir süt alıp pirinçlerin üzerine dökün ve bu buz kalıbını derin dondurucuya atın. Malzemeler donduktan sonra kalıptan çıkarıp cildinize yukarıya doğru oval hareketlerle masaj yaparak uygulayın. Buna göz çevresi dahil. Çünkü göz altı morluklarına da iyi geliyor. Bu tarif de yine çok pratik ve cilde son derece faydalı."

KIRIŞIKLIKLAR İÇİN BUNU DENEYİN...

Kırışıklıkları gidermenin de doğal yolları olduğunu dile getiren güzellik koçu şunları söylüyor:

"Cildinizdeki lekeleri ve siyah noktaları bu tür tariflerle giderebileceğiniz gibi kırışıklıklara da savaş açabilirsiniz. Ben evde aloe vera besliyorum. Kırışıklık için rendelenmiş salatalığın içerisine aloe vera jeli ekleyip karıştırıyorum, daha sonra cildime sürüyorum. Yine son derece basit ve faydalı bir tarif."