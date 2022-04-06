İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 'hassas burun' köpekler, polis ekiplerinin en büyük yardımcısı olarak görev yapıyor.
DHA'nın haberine göre narkotik, bomba, iz takibi, kadavra olmak üzere farklı alanlarda kullanılan köpekler, küçük yaşta eğitime alınıyor.
Köpekler, genelde oyuncu ve uysal cinslerden seçiliyor. Belçika ve Alman kurdu en çok tercih edilen köpek ırkları arasında yer alıyor.
Köpekler, Emniyet Genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi bünyesinde Ankara'da yetiştirilip, eğitiliyor. Eğitimi tamamlanan köpekler 'idareci' sıfatı alan polis memuruyla birlikte görev alıyor.
NARKOTİK MADDEYE HASSAS
Köpekler, emniyet bünyesinde yetiştirildiği gibi bazen de sahiplerince bağışlanıyor. Bağış yoluyla emniyetin 'hassas burun' kadrosuna katılan 'süs köpeği' Amerikan Cocker cinsi 'Çaki' de Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 4 yıldır kullanılıyor.
2 yaşına kadar evde, aile ortamında 'süs köpeği' olarak bakılan ve sevilen 'Çaki', sahibi tarafından Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağışlandı. Kısa süreli eğitimin ardından 'Çaki'nin narkotik maddelere daha hassas olduğu belirlendi.
4 yıldır narkotik maddeleri arama operasyonlarında kullanılan 'Çaki', köpek eğitim merkezinin ise maskotu oldu. Oyuncu ve hareketli halleri ile ilgi çeken 'Çaki', operasyonlarda başarısıyla göz dolduruyor.
GÖRENLER SEVMEK İSTİYOR
Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser Buse Güler, 'Çaki'nin bağışlanmasının ardından bir dizi eğitimden geçip, göreve hazır hale geldiğini söyledi. Operasyonlarda 'Çaki'nin diğer 'hassas burun'lar gibi başarılı işlere imza attığını anlatan Güler, "Sevimli ve 'süs köpeği' olunca katıldığımız operasyonlarda 'Çaki'yi sevmek isteyenler de oluyor. 'Çaki' kendisini sevdiriyor. Bu köpekler, operasyonlarda insanlarla iç içe oluyor. Saldırgan yetiştirmiyoruz. İşlerine odaklanmalarını sağlayacak eğitimler veriyoruz. 'Çaki' sevilirken dahi dikkatini dağıtmadan uyuşturucuyu buluyor" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!