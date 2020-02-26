Bademli Kurabiye Nasıl Yapılır? Çıkış noktası Yunanistan olarak bilinen Bademli Kurabiye uzun süre tazeliğini koruyabiliyor. Un kurabiyesinden farklı olarak yapılan işlem un ve bademi önceden kavuruyor olmamızdır. Beş çayının dostu bademli kurabiye misafirlerinizin kendini değerli hissetmesini sağlayacaktır.

Bademli kurabiye malzemeler:

2 su bardağı un

1 su bardağı badem

180 gram tereyağı

6 yemek kaşığı pudra şekeri

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Bademli kurabiye üzeri için:

1 su bardağı pudra şekeri

Bademli kurabiyenin yapılışı:

Unun yarısını ince ince kıydığınız bademlerle birlikte geniş bir tavaya alın.

Tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak orta renk alana kadar kavurun.

Kavurduğunuz un ve bademin pişmesini durdurmak için ayrı bir kap içerisine alın.

Pişmesini durduğunuz karışımın içerisine oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını, kalan unu, pudra şekerini, vanilyayı ve kabartma tozunu ekleyin.

Toparladığınız hamurunuzu düz bir zemin üzerine alın.

Bir merdaneyle 1,5cm kalınlığında hamurlar açınız.

Ay şeklinde kalıplardan çıkardığınız kurabiyeleri yağlı kâğıt serili fırın tepsisine aralıklarla dizin.

170 derecelik fırında hafif renk alana kadar pişirin.

Fırından çıkardığınız kurabiyelerin soğumasını bekleyin.

Soğuyan kurabiyelerinizin üzerine pudra şekeri ekleyip servis edin.