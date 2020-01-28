28 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
EV YAPIMI KÖFTE TARİFİ
Malzemeleri
Yarım kilo kıyma (Kasaptan alırken köfte yapacağınızı söylemenizde fayda var.)
1 ince doğranmış soğan
Yine ince doğranmış maydanoz
1 yumurta
İsteğe bağlı karabiber, köfte baharı ya da kimyon (Hepsi de olabilir)
1 diş sarımsak (tercih edilirse)
Aldığı kadar ince çekilmiş ekmek içi
EV YAPIMI KÖFTE NASIL YAPILIR?
Yumurta, kıyma, soğan, maydanoz ve tercih ettiğiniz baharatları ekleyip yoğurmaya başlayın. Ekmek içini kıymada belli olmayacak oranda ekleyin. Yoğurmaya devam edin. Tüm malzemelerin karıştığına emin olduktan sonra kabınızın üzerini streç ile sararak dolapta tercihen yarım saat bekletin. Bekleyen köfte harcına elinizde yine damak tadınıza göre büyük ya da küçük şekiller verin. Şekil verdiğiniz köfteleri tavanın içine 1 parmağı geçmeyecek şekilde koyduğunu sıvı yağda kızartın. Köftenin her köşesinin eşit pişmiş olduğuna emin olun. Pişen köfteleri havlu peçete ile tabanını kapladığınız tabağa alın. Havlu peçete köftedeki fazla yağı emecektir.
Buzlukta bekleyen köfte nasıl pişirilir?
Eğer köfteleri daha sonra kızartacaksanız, buzdolabı poşeti ile kapladığınız plastik bir kapa yerleştirin. Bir kat köfte bir kat buzdolabı poşeti sererek bu işleme köfteler bitene kadar devam edin. Son olarak buzdolabınızın derin dondurucu kısmına koyun. Pişirmek istediğinizde buzunun çözülmesini beklemeden pişirebilirsiniz. Burada sadece kızartma tavasının üzerini kapatmayı unutmayın. Buzu çözülen köfte yağ ile temas ettiğinde sıçrama yapacaktır. Yine aynı şekilde pişen köfteleri havlu peçete ile tabanını kapladığınız tabağa alın. Havlu peçete köftedeki fazla yağı emecektir. Afiyet olsun...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!