23 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İtalya’nın em meşhur yemeklerinden olan ıspanak dolgulu ravioli hem doyurucu hem de besleyici oluşuyla Türk mutfaklarında da yerini almış durumda. Bu lezzeti deneyenler bir daha yapmak isteyecekler. Bizim mantıya benzerliği ile dikkat çeken ıspanak dolgulu ravioliyi yapmaya başlayalım.
Ispanak dolgulu ravioli için gereken malzemeler:
500 gr un
3 adet yumurta
1 yemek kaşığı zeytinyağı
2 top rokkor peyniri
1 çay kaşığı pul biber
1 Tutam tuz
Ispanak dolgulu ravioli yapılışı:
Derin bir kabın içine 500 gr elenmiş unu akalım.
İçine 3 adet yumurtayı kıralım.
100 gr çiğ ıspanağı zeytinyağı ile beraber blenderden geçirin.
Daha sonra yarım çay bardağı zeytinyağı ilave edin.
Dolu olacak şekilde bir tutam da tuz ekleyin.
Tüm malzemeleri elinizle güzel bir kıvam alana kadar yoğurun.
Hamuru yoğurdukça güzel bir yeşil renk alacaktır.
Çok yapışkan olmayan açmaya müsait bir hamur elde edeceksiniz.
Bu hamuru biraz unla incecik bir kıvamda açacağız.
İç harcı için 2 top rokkor peynirini çatalla ezin.
1 çay kaşığı pul biberle peyniri karıştırın.
Açmış olduğunuz hamurun üzerlerine ceviz büyüklüğünde harçtan koyun.
1 yumurta akının da daha iyi yapışması için peynirli harcın kenarındaki hamur kısmına fırça yardımıyla sürün.
İyice yumurtanın akını sürdükten sonra hamurun diğer yarısını harcınızın üzerine gelecek şekilde kapatın.
Şekilli kesen bir bıçak yardımıyla raviolinizi istediğiniz büyüklükte kesin.
Kestiğiniz hamurları elinizle iyice bastırarak haşlama aşamasına gelin.
Kaynayan suyun içine raviolilerinizi atarak 2-3 dakika haşlayın.
Servis tabağına alarak sevdiklerinize ikram edin.
Afiyet olsun.
Püf noktası:
Ravioli hamurunun ince olacak şekilde açın.
İçine malzeme gireceği için kalın bir hamur olursa güzel olmaz.
Tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekir.
Unun eledikten sonra kullanın.
Hamuruna kattığımız ıspanak çiğ olmalı.
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