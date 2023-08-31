Evde bakım maaşı zammı, TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları ile birlikte netlik kazandı. Refah payı ile birlikte yüzde 25 oranındaki zam açıklanırken en düşük memur maaşı da 22 bin TL'ye yükseldi. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme zam kararı 31 Ağustos'ta açıklanacak. Memur toplu sözleşme zammının ardından gözler "Evde bakım maaşına ne kadar zam gelecek ve ne zaman açıklanacak?" sorularına çevrildi. İşte 2023 memur toplu sözleşme zammı ile evde bakım maaşında son durum...