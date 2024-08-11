Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından evde bakım maaşı araştırmaları hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine her ay düzenli olarak yapılan yardım ödemelerinin tutarları ve güncel maaşların yatırıldığı illerin listesi merak ediliyor. Peki zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?