Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı evde bakım maaşı Şubat ödemeleri hakkında açıklama!
Şubat ayının gelişiyle birlikte evde bakım maaşı ödeme tarihi gündemdeki yerini aldı. Şubat ayı itibarıyla zamlı bir şekilde hesaplara yatması beklenen evde bakım maaşı, her ayın 15'i ile 31'i arasında ödenmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemeleri yapılan evde bakım maaşı, engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma ihtiyacı olan engelli bireylere verilmektedir. Peki, "Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?" İşte 2025 Şubat zamlı evde bakım maaşı yatan iller listesi...
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Evde bakım maaşı ödemelerine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Memur maaş katsayısına göre belirlenen evde bakım yardımı ödemeleri, şubat ayında hak sahiplerinin hesabına zamlı bir şekilde yatacak. Evde bakım aylığının yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden ve SMS yoluyla sorgulanabilmektedir. Peki, "Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" İşte detaylar...
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EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı'nın Bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmeti modellerinden biri olduğuna dikkati çekti.
Engelli vatandaşların aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasına öncelik verdiklerini belirten Göktaş, Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek olduklarını vurguladı.
Geliştirdikleri bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleriyle toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalıştıklarını anlatan Göktaş, "Hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuz çerçevesinde 2024'te toplam 54,7 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık." ifadesini kullandı.
Bakan Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla Evde Bakım Yardımı aylık ödemelerinin, ocak ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldığını kaydederek, her ayın 15'inde hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını ifade etti.
"Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda yardımdan yararlanan 541 bin tam bağımlı vatandaşın evinde bakım veren yakınlarına bu ay toplam 5,4 milyar lira ödeme yapıyoruz." bilgisini paylaşan Göktaş, ödemelerin tüm engelli vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.
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EVDE BAKIM MAAŞI 2025 NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
Ocak ve Haziran döneminde geçerli olacak yeni evde bakım maaşı 10.125,55 TL oldu.
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SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
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E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
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EVDE BAKIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
Gelir kriterlerinin uygun olması,
Bakıma muhtaçlık kriteri,
Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
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Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.