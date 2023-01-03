EVCİL HAYVAN SAHİPLERİ TEDAVİ MASRAFLARINI KARŞILAYAMIYOR

Temmuz ayında Veterinarians tarafından yapılan bir araştırmaya göre, evcil hayvan sahiplerinin yüzde 50’si aldıkları mamalardan daha ucuz alternatif mamalara yöneliyor.

Yüzde 35’i bakım hizmetlerini azaltmak zorunda kaldığını belirtiyor. İşin daha da kötüsü yüzde 46’sı tedavi durumlarında gereken masrafları ya karşılamakta zorlanıyor ya da ertelemek zorunda kalıyor.

Businnes Insider, bütçeyi sarsmadan evcil hayvanlara bakmanın en iyi yollarını hakkında beş uzmanla görüştü. Uzmanlar görüşlerinde özellikle önleyici bakıma öncelik verilmesi gerektiğini söylüyor.