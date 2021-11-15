Hayvan dostlarımızın bakımına zaman içerisinde alışmış olsak da eve sinen kokusuna alışmak herkes için o kadar da kolay olmuyor. Evde hayvan beslerken evde hissedilen kokudan kurtulmak isteyenler için bazı öneriler derledik. İşte evdeki evcil hayvan kokusundan kurtulma yöntemleri
EVDEKİ EVCİL HAYVAN KOKUSU NASIL GİDERİLİR?
Evinde evcil hayvan besleyenler ev temizliğine herkesten daha çok dikkat etmeli. Evcil hayvanların evde bıraktığı kokudan kurtulmak için evinizi daha sık süpürün. Evcil hayvanların evde dolaşırken etrafa bıraktığı izler tüy, hayvan kepeği, çamur ve çiş veya kaka kalıntıları gibi şeyler içerebilir. Evinizi süpürürken şu alanların temiz olmasına dikkate edin:
Zeminler
Süpürgelikler
Halılar, kilimler ve paspaslar
Mobilyalar
Mobilyaların altı
Kırlentler
Evcil hayvanların çok zaman geçirdiği yerler ( Kediler için tuvaletlerini yaptıkları kumlar, kuşlar için kafesler ve balıklar için akvaryum sıkça temizlenmeli)
ENZİM BAZLI TEMİZLEYİCİLER KULLANIN
Hayvanın temas ettiği yerlere enzim bazlı temizleyici sıkabilirsiniz. Temizleyiciyi 30 dakika beklettikten sonra, temiz bir bezle hafifçe dokunarak kurulayabilirsiniz. Bu temizlikte enzim bazlı temizleyiciler en iyi sonucu verir çünkü çişin, kakanın, kusmuğun ve diğer biyolojik lekelerin içindeki proteinleri ancak enzim bazlı temizleyiciler parçalar.
EVCİL HAYVANLARINIZIN TEMİZLİĞİNE DİKKAT EDİN
Kediler evden dışarı çıkmaması ve kendilerini temizleyebiliyor olmaları sebebiyle yıkanmaya ihtiyaç duymuyor olabilir ancak köpekler gün içinde dışarı çıkmaları nedeniyle çok çabuk kirlenirler. Köpeklerinizin temizliğine dikkat etmeli koktuğunu fark ettikçe yıkamalısınız.
Hayvanınızı yıkarken, patilerine, arka kısmına ve dışarıda yuvarlanmış olabileceği yerlerine özel ilgi göstermelisiniz ancak bu işlem esnasında nazik olmalısınız. Yüzünü, gözlerini ya da kulaklarını su ve şampuanla yıkamayın. Şampuan hayvanınızın gözleri yakar ve su, kulaklarda mantar enfeksiyonuna yol açabilir.
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