Cildin yapısına göre farklı tepkiler ortaya çıkabilir. Bu durum cildin hava alamadığını ve üzerinde bulunan ölü tabakanın temizlenmesi gerektiği sinyali vermektedir. Özellikle cilt hava almadığı zaman; bir takım döküntüler, kızarıklıklar, sivilceler, akneler ve yağlanmalar oluşur. Sizlerde cilt tipinize uygun olarak doğal peeling uygulaması yapabilirsiniz. Bunun için birçok tarif mevcuttur. Sizlerle cildinize uygulayabileceğiniz peelingler ile ilgili tarifler paylaşacağız.

Yulaf İçerikli Peeling

2 yemek kaşığı yulaf

2 yemek kaşığı besleyici herhangi bir krem (kullandığınız krem olabilir)

Uygulaması; Yulaf ve kremi karıştırın; oluşan karışımı yüzünüze uygulayın 15 dakika bekledikten sonra yıkayın. Cildiniz temizlenerek nem kazanacaktır.

Badem Özlü Peeling Tarifi

2 yemek kaşığı krem

1 yemek kaşığı badem yağı

Uygulaması; Malzemeleri iyice karıştırın ve yüzünüze ovalayarak uygulayın. Kurumasından sonra ılık su ile yıkayın.

Portakal İçerikli Peeling Tarifi

2 yemek kaşığı kurutulup öğütülmüş portakal kabuğu

2 yemek kaşığı krem

2 çay kaşığı yulaf

Uygulaması; Tüm malzemeleri iyice karıştırın; sonrasında yüzünüze uygulayın. Kurumasını bekleyin. Kuruduktan sonra ovalayarak çıkarın ve soğuk su ile yıkayın.

Aloe vera İçerikli Peeling Tarifi

2 yemek kaşığı aloe vera

2 tatlı kaşığı şeker

Uygulanması; malzemeleri karıştırın. Yüzünüze yedirerek uygulayın ve 5 dakika sonra ovalayarak çıkarın. Yüzünüzü soğuk su ile yıkayın.