Ev usulü sütlaç tarifi, nasıl yapılır?

Ev usulü sütlaç nasıl yapılır? Sütlaç Türk mutfağının vazgeçilmez sütlü tatlısıdır. Dışarda yemektense evde kendimizin yaptığı sütlaç her zaman daha lezzetli olmuştur. Hele annelerimizin yaptığı sütlaç hiç unutulmaz lezzetlerdendir.

Ev Usulü Sütlaç Malzemeler:

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı kaynar su

2 litre süt

1,5 su bardağı toz şeker

Ev Usulü Sütlaç Yapımı: