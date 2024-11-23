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        Haberler Magazin Ev hapsinde olan Serdar Ortaç içini döktü - Magazin haberleri

        Ev hapsinde olan Serdar Ortaç içini döktü

        Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ev hapsi cezası verilen Serdar Ortaç, sosyal medyada hesabından gençlik fotoğrafını paylaşarak itiraflarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 13:40 Güncelleme: 23.11.2024 - 13:40
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        Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Serdar Ortaç, ev hapsinde geçirdiği günlerde sosyal medyadan paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

        Serdar Ortaç, gençlik yıllarında çekilen bir fotoğrafını paylaşarak takipçilerine seslendi.

        Ünlü şarkıcı, şunları söyledi: Bu fotoğraftaki Serdar'a birkaç şey söylemek istiyorum. Bu fotoğrafa 18 yaşındayım. Bilkent Üniversitesi'ni kazandım, oraya gittim. Üniversiteyi bitirmedim, döndüm. Sonra şarkıcı oldum ve herkesin bildiği gibi yaşadım. Üniversiteyi bitirseydim, meslek sahibi olup İngilizce öğretmeni olsaydım, şöhret olmasaydım başıma hiçbir şey gelmeyecekti. Ne kumarı bilecektim, ne başka bir şey... Zaten başka bir şeyim yok. İçkim de artık bitti, sigarayı da bıraktım. Fark etmez yani bunların hiçbiri olmayacaktı. Huzurlu, güzel bir evlilik yapacaktım. Çocuklarıma bakacaktım, emekli olup Allah katına çıkacaktım. Kadere bak beni Serdar Ortaç yaptı, başım hiç beladan kurtulmadı. Bunların hepsinde hata benim tabi. Böyle yazılmış, rabbim böyle karar vermiş. Öbür türlü 3 bin tane şarkı da olmayacaktı.

        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
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