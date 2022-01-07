İHA

THY Euroleague'in bu hafta oynanması planlanan karşılaşmalara koronavirüs engel oldu. Takımlarda artan koronavirüs vakalarından dolayı daha önce 9 maçtan 8'inin ertelendiği duyurulmuştu. Geriye bugün oynanması planlanan Olimpia Milano - Zenit mücadelesi kalmıştı. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Zenit'te çıkan vakalardan dolayı bu müsabakanın da ertelendiği ifade edildi. Bu durumun ardından 19. haftada oynanması planlanan tüm karşılaşmalar ertelenmiş oldu.

Euroleague yeni planlamayı daha sonra açıklayacak.