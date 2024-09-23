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        Haberler Spor Basketbol EuroCup EuroCup'ta yeni sezon başlıyor! - Basketbol Haberleri

        EuroCup'ta yeni sezon başlıyor!

        Basketbolda BKT EuroCup'ın 23'üncü sezonu, 24 Eylül Salı günü yapılacak karşılaşmalarla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 11:43 Güncelleme: 23.09.2024 - 11:43
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        EuroCup'ta yeni sezon başlıyor!
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        Avrupa Ligi organizasyonunun 2002-03 sezonundan bu yana düzenlediği turnuvada Türkiye’den Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Fibabanka ve Türk Telekom, şampiyonluk mücadelesi verecek.

        Kupa tarihinde bugüne dek final oynayan 4 Türk takımından 2’si şampiyon olmayı başardı. Galatasaray Odeabank 2016’da, Darüşşafaka ise 2018’de kupayı müzesine götürdü. 2022’de Frutti Extra Bursaspor ve 2023’te Türk Telekom, finalde kupaya uzanamadı.

        VALENCIA BASKET'İN 4 ŞAMPİYONLUĞU VAR

        EuroCup'ta en fazla şampiyonluk yaşayan ekip, İspanya'dan Valencia Basket oldu.

        İlk organizasyonda şampiyon olan Valencia Basket, daha sonra 2010, 2014 ve 2019’da da kupayı kazanmasını bildi. İspanya ekibi, 2012 ve 2017’de ise finalde kaybetti.

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        Rusya ekibi Khimki, 2012 ve 2015, Litvanya temsilcisi Lietuvos Rytas, 2005 ve 2009’da kupayı kazandı.

        UNICS Kazan, Lokomotiv Kuban, Real Madrid, Virtus Segafredo Bologna, Monaco, Unicaja Malaga, Joventut Badalona, Dinamo Moskova, Hapoel Kudüs, Gran Canaria, Paris Basketbol takımları hedefe bir kez ulaştı.

        İLK HAFTA PROGRAMI

        BKT EuroCup'ta 2024-25 sezonu ilk hafta maç programı şöyle:

        24 Eylül Salı:

        19.30 Türk Telekom - Lietkabelis (Litvanya)

        20.30 Veolia Towers Hamburg (Almanya) - Cosea JL Bourg (Fransa)

        21.30 Joventut Badalona (İspanya) - Hapoel Shlomo Tel Aviv (İsrail)

        22.00 Dreamland Gran Canaria (İspanya) - Dolomiti Energia Trento (İtalya)

        25 Eylül Çarşamba:

        19.00 U-BT Cluj-Napoca (Romanya) - Cedevita Olimpija (Slovenya)

        19.00 Wolves Vilnius (Litvanya) - Bahçeşehir Koleji

        20.00 Hapoel Bank Yahav Kudüs (İsrail) - Valencia Basket (İspanya)

        20.00 Beşiktaş Fibabanka - Buducnost VOLI (Karadağ)

        20.00 Trefl Sopot (Polonya) - ratiopharm Ulm (Almanya)

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        21.00 Umana Reyer (İtalya) - Aris Midea (Yunanistan)

        ŞAMPİYONLAR

        Pandemi nedeniyle 2019-20 sezonunun tamamlanamadığı EuroCup'ta yıllara göre şampiyon takımlar şöyle:

        2003 Pamesa Valencia
        2004 Hapoel Kudüs
        2005 Lietuvos Rytas
        2006 Dinamo Moskova
        2007 Real Madrid
        2008 Joventut Badalona
        2009 Lietuvos Rytas
        2010 Power Electronics Valencia
        2011 UNICS Kazan
        2012 Khimki
        2013 Lokomotiv Kuban
        2014 Valencia Basket
        2015 Khimki
        2016 Galatasaray Odeabank
        2017 Unicaja Malaga
        2018 Darüşşafaka
        2019 Valencia Basket
        2021 Monaco
        2022 Virtus Segafredo Bologna
        2023 Gran Canaria
        2024 Paris Basketbol
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