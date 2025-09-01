Eurobasket 2025: Türkiye- Sirbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

12 Dev Adam, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'nda yoluna yenilgisiz devam ediyor. Grupta 4'te 4 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, 5. maçında Sirbistan ile karşı karşıya geliyor. Türkiye, Sirbistan’ı da mağlup ederek 5'te 5 ile grubu tamamlamak istiyor. Kritik karşılaşma öncesinde basketbolseverler Türkiye- Sirbistan maçının yayın kanalını ve tarihini araştırıyor. İşte, Türkiye- Sirbistan maçına dair detaylar...