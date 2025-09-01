Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Eurobasket 2025: Türkiye- Sirbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Eurobasket 2025: Türkiye- Sirbistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu 4. maçında Estonya'yı 84-64 mağlup etti. Grubunda şu ana kadar çıktığı 4 maçın 4'ünü de kazanan Türkiye, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. 12 Dev Adam, gruptaki 5. maçında ise Sirbistan ile karşılaşacak. Peki, Türkiye- Sirbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2025 - 17:30 Güncelleme: 01.09.2025 - 17:30
        • 1

          12 Dev Adam, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu'nda yoluna yenilgisiz devam ediyor. Grupta 4'te 4 yaparak son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, 5. maçında Sirbistan ile karşı karşıya geliyor. Türkiye, Sirbistan’ı da mağlup ederek 5'te 5 ile grubu tamamlamak istiyor. Kritik karşılaşma öncesinde basketbolseverler Türkiye- Sirbistan maçının yayın kanalını ve tarihini araştırıyor. İşte, Türkiye- Sirbistan maçına dair detaylar...

        • 2

          TÜRKİYE- SİRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

          Türkiye- Sirbistan basketbol maçı, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü 21.30'da başlayacak.

        • 3

          TÜRKİYE- SİRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

          Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Xiaomi Arena'da oynanacak mücadele, TRT Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanacak.

        • 4

          TÜRKİYE- SİRBİSTAN BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE KANALI

          Aşağıdaki link aracılığıyla 12 Dev Adam’ın mücadelesini canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor

        • 5

          TURNUVA FORMATI

          EuroBasket 2025'te toplam 24 takım, 6'şarlı 4 grupta mücadele edecek.

          27 Ağustos-4 Eylül'de oynanacak grup aşamasını ilk 4 sırada tamamlayan ekipler, son 16 turuna yükselecek.

          Son 16 turunda A Grubu'nun birincisi ile B Grubu'nun dördüncüsü, A Grubu'nun ikincisi ile B Grubu'nun üçüncüsü eşleşecek. B Grubu'nun ikincisi, A Grubu'nun üçüncüsü ile, B Grubu'nun birincisi de A Grubu'nun dördüncüsü ile rakip olacak.

          C ve D gruplarında da eşleşmeler aynı şekilde gerçekleşecek.

          Son 16 turu maçları 6-7 Eylül'de, çeyrek final müsabakaları 9-10 Eylül'de, yarı final karşılaşmaları da 12 Eylül'de yapılacak.

          Final ve üçüncülük mücadeleleri ise 14 Eylül'de oynanacak.

