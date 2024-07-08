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        Haberler Bilgi Spor EURO 2024 yarı finale hangi takımlar yükseldi? İşte, EURO 2024 maç programı

        EURO 2024 yarı finale hangi takımlar yükseldi? İşte, EURO 2024 maç programı

        EURO 2024'te çeyrek final mücadeleleri geçtiğimiz günlerde oynanan maçların ardından tamamlandı. Milli takımımızın da Hollanda'ya 2-1 kaybetmesiyle Hollanda yarı finale yükselen son takım oldu. Peki, EURO 2024 yarı finale hangi takımlar yükseldi? İşte, detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 13:15 Güncelleme: 08.07.2024 - 13:15
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        • 1

          2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) heyecanı yarı final maçları ile devam ediyor. Oynanan karşılaşmaların sonuçlanmasıyla üst tura yükselen takımlar netlik kazandı. Rakiplerini eleyen İspanya, Fransa, İngiltere ve Hollanda adını yarı finale yazdırdı. İşte, yarı final maç takvimi...

        • 2

          EURO 2024 YARI FİNAL MAÇ TAKVİMİ

          EURO 2024’te yarı final karşılaşmalarının takvimi şöyle:

          9 Temmuz Salı:

          22.00 İspanya - Fransa (Münih Arena)

          10 Temmuz Çarşamba:

          22.00 Hollanda – İngiltere (BVB Dortmund Stadyumu)

        • 3

          EURO 2024 FİNALİ NE ZAMAN?

          Avrupa Şampiyonası’nda yarı final maçları 9- 10 Temmuz’da oynanacak. Çeyrek finalin son maçında ise Türkiye ve Hollanda karşı karşıya gelecek. EURO 2024’ün finali ise Berlin’de bulunan Olimpiyat Stadı’nda 14 Temmuz’da oynanacak.

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