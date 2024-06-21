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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024 B Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı - Futbol Haberleri

        EURO 2024 B Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu'nda ikinci maçlar tamamlanırken, ikide iki yapan İspanya gruptan çıkmayı garantiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 00:28 Güncelleme: 21.06.2024 - 00:28
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        EURO 2024 B Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu'nda ikinci maçlar tamamlanırken, ikide iki yapan İspanya gruptan çıkmayı garantiledi.

        Turnuvada B Grubu'nda ikinci maç takviminde Hırvatistan-Arnavutluk ve İspanya-İtalya karşı karşıya geldi.

        Hırvatistan ve Arnavutluk büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

        İspanya ise İtalya karşısında, baştan sona oyun üstünlüğünü elinde tuttuğu mücadeleyi 1-0 kazandı.

        İlk maçta Hırvatistan'ı 3-0, ardından İtalya'yı tek golle geçen İspanya topladığı 6 puanla son grup maçları öncesinde adını son 16 turuna yazdırdı.

        PUAN DURUMU

        B Grubu'nda ikinci maçlar sonunda oluşan puan durumu şöyle:

        Takım O G B M AG YG AV Puan
        İspanya 2 2 4 4 6
        İtalya 2 1 1 2 2 3
        Arnavutluk 2 1 1 3 4 -1 1
        Hırvatistan 2 1 1 2 5 -3 1

        ÜÇÜNCÜ MAÇLARIN PROGRAMI

        B Grubu'nda üçüncü maçların programı TSİ şöyle:

        24 Haziran Pazartesi:

        22.00 Arnavutluk-İspanya (Düsseldorf Arena)

        22.00 Hırvatistan-İtalya (Leipzig)

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