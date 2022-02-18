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Hollanda’da etkili olan Eunice fırtınası sonrası kırmızı alarm verilirken ülkede okullar tatil edildi, ulaşım durma noktasına geldi.

İHA'nın haberine göre Hollanda’da etkili olan Eunice fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Dün yetkililerin fırtına uyarısı sonrasında sabah saatlerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle ülkenin çeşitli bölgelerinde kırmızı alarm verildi ve okullar tatil edildi. Hollanda’nın Qbuzz, Arriva ve Connexxion bölgelerinde ise yerel saatle 14.00’ten sonra otobüs ve tren seferleri durduruldu. Hollanda'nın Rotterdam şehrindeki Lahey Havalimanı'nda tüm uçuşlar, Amsterdam’daki Schiphol Havalimanı’nda ise 300’den fazla uçuş iptal edildi.

Ayrıca Hollanda’da Albert Heijn ve Thuisbezorgd adlı market zincirleri öğleden sonra hizmet vermeyeceğini ve teslimat yapmayacağı açıkladı. Ülkedeki aşı merkezleri ve korona test merkezleri ise tamamen kapatıldı. Fırtına nedeniyle çalışanların güvenle evlerine ulaşması için ülkede tüm iş yerleri, mahkemeler ve devlet kurumlarında mesai saatleri erkene çekildi.

İNGİLTERE TREN VE BAZI HAVA UÇUŞLARI DURDU



AA'nın haberine göre Başkent Londra'da fırtına nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte zorluk çekerken bazı şehirlerde ağaçlar yol kenarlarına devrildi.

İngiltere ve Galler'de birçok bölgede şiddetli fırtına binalarda ve araçlarda hasara neden olurken en az 2 kişi yaralandı. Wells şehrindeki St. Thomas Kilisesi'nin kulesi de şiddetli rüzgarlar nedeniyle düştü.

Fırtına sebebiyle Londra ve Galler'de tren seferleri durduruldu. Havacılık alanında araştırmalar yürüten Cirium şirketi de fırtına nedeniyle en az 436 uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

Yetkililer, vatandaşlara seyahat planlarını iptal etmeleri ve acil olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

Meteoroloji Kurumu, kuvvetli rüzgarlar nedeniyle ulaşımda aksama, elektrik kesintileri ve mobil kapsama kesintilerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

BELÇİKA'DA TURUNCU ALARM

İngiltere'yi etkisi altına alan Eunice Fırtınası, Belçika'da da hayatı olumsuz etkilerken fırtına nedeniyle yaralananlar oldu.

Sabah saatlerinde Belçika'da, fırtına hızının saatte 150 kilometreye ulaşması beklenen bölgelerde turuncu alarm ilan edildi.

Eunice Fırtınası'nın en fazla öğleden sonra etkili olacağı belirtilerek insanlara evde kalmaları çağrısı yapıldı.

Bazı bölgelerde eğitime ara verildi, tren seferleri iptal edildi, parklar ve ormanlara girişler kapatıldı.

Fırtınadan toplu taşıma ve hava trafiği de olumsuz etkilendi.

Farklı kentlerde ağaçların ve çatıların devrilmesiyle birçok kişi yaralandı, arabalar ve binalar hasar gördü.

Fırtınanın gece ve gelecek birkaç gün etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.