Etna Yanardağı patlarken kayak yaptı

"RİSK ALMAYA HEVESLİYDİM"

Söz konusu çekimi yapabilmek için yanında 3 adet yedek dron götürdüğünü ifade eden Turner, "İnsansız hava aracını uçururken çok yüksek rüzgarlar ve uçan lavla çarpışma riski gibi bazı zorluklar vardı ve bu da insansız hava aracının düşmesine neden olurdu. En iyi görüntüler aksiyona yakın uçarak elde edilir, bu yüzden risk almaya istekliydim. Çevredeki hava sıcaklığı çok soğuktu ve bu da insansız hava aracının lavlara yakın uçarken aşırı ısınmasını önlemeye yardımcı oldu" dedi.