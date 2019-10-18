18 EKİM 2019
WhatsApp Hattı
HaberlerYemek Yapma

Etli Yaprak Sarması tarifi, nasıl yapılır? (Yemekteyiz)

Sofralarımızı süsleyen etli yaprak sarması tarifi ve yapılışını haberimizde derledik. Peki, etli yaprak sarması nasıl yapılır? İşte ayrıntılar

18.10.2019 - 12:11 | Güncelleme: Yemek Yapma
Etli Yaprak Sarması

Etli yaprak sarmasını sevmeyeniniz yoktur sanırım. Doyurucu vitaminli ve de çok lezzetli olur. Etli yaprak sarması özel günlerde bayramlarda en çok yaptığımız yemeklerdendir. Konuklarınız sarmalarınızı yerken parmaklarını da yiyebilirler dikkat edin.

Etli Yaprak Sarması İçin Gereken Malzemeler:

500 gr taze asma yaprağı

İç malzemesi;

½ su bardağı pirinç

300 gr yağlı dana kıyma

1 orta boy soğan

2 diş sarımsak

½ su bardağı su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 demet maydanoz

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı nane

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz, karabiber

Sos için;

2 yemek kaşığı sıvıyağ

İstediğiniz baharatlar

1 su bardağı domates sosu+1 tatlı kaşığı domates salçası

Etli Yaprak Sarması Tarifi Yapılışı:

İlk önce asma yapraklarını haşlıyoruz.

Hafif rengi dönünce süzüyoruz.

Yoğurma kabına aldığımız iç malzemeleri bir güzel yoğuruyoruz.

Haşlanmış yaprakların kenarına iç harcımızdan alıp sarıyoruz.

Pişireceğiniz tencerenin dibine bir sıra asma yaprağından diziyoruz.

Üzerine de düzgün biçimde sardığımız dolmaları diziyoruz.

Üzerine dolmaların üzerine çıkacak kadar sıcak su ilave ediyoruz.

Pişerken dolmalar yukarı çıkmasın diye bir ağırlık koyuyoruz.

30 dakika kadar kısık ateşte pişiriyoruz.

Sosu i.in tavada domates ve et suyunu kaynatıyoruz.

Koyu bir kıvama gelince ocaktan alıyoruz.

Servis yaparken bu sostan dolmaların üzerine döküyoruz.

Afiyet olsun…

Etli Yaprak Sarması Püf Noktası:

Asma yaprakları taze ise haşlıyoruz, eğer salamura ise sıcak suda çok az bekletiyoruz. (5-10 dakika kadar)

Suyunu iyi ayarlamak lazım.

İçindeki pirincin pişme payını da hesap ederek su ilave edin.

Eğer suyunu az koyarsanız sarmalarınız yanar.

Pişerken tencerenin içine sarmaların üstüne bir tabak koyun.

Pişerken yukarı çıkmasını önleyin.

Servis ederken üzerine yoğurt da ilave edebilirsiniz.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
20 yıl sonra ilk kez görülmüştü! Kahreden tablo
20 yıl sonra ilk kez görülmüştü! Kahreden tablo
4 yıldan beri ağzında taşıyor! Nedeni kahretti
4 yıldan beri ağzında taşıyor! Nedeni kahretti
Miras kavgası mezar açtıracak!
Miras kavgası mezar açtıracak!
Dünyaca ünlü sanatçıdan Mehmetçik'e destek
Dünyaca ünlü sanatçıdan Mehmetçik'e destek
Asker selamını bırak, Nazi selamına bak
Asker selamını bırak, Nazi selamına bak
Açıköğretimde kayıt yenileme için son gün
Açıköğretimde kayıt yenileme için son gün
Gavurdağı Salatası tarifi
Gavurdağı Salatası tarifi
Müge Anlı'da Gülümser Bulut olayı!
Müge Anlı'da Gülümser Bulut olayı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X