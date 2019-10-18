18 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Etli yaprak sarmasını sevmeyeniniz yoktur sanırım. Doyurucu vitaminli ve de çok lezzetli olur. Etli yaprak sarması özel günlerde bayramlarda en çok yaptığımız yemeklerdendir. Konuklarınız sarmalarınızı yerken parmaklarını da yiyebilirler dikkat edin.
Etli Yaprak Sarması İçin Gereken Malzemeler:
500 gr taze asma yaprağı
İç malzemesi;
½ su bardağı pirinç
300 gr yağlı dana kıyma
1 orta boy soğan
2 diş sarımsak
½ su bardağı su
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 demet maydanoz
1 tatlı kaşığı kekik
1 çay kaşığı nane
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
Tuz, karabiber
Sos için;
2 yemek kaşığı sıvıyağ
İstediğiniz baharatlar
1 su bardağı domates sosu+1 tatlı kaşığı domates salçası
Etli Yaprak Sarması Tarifi Yapılışı:
İlk önce asma yapraklarını haşlıyoruz.
Hafif rengi dönünce süzüyoruz.
Yoğurma kabına aldığımız iç malzemeleri bir güzel yoğuruyoruz.
Haşlanmış yaprakların kenarına iç harcımızdan alıp sarıyoruz.
Pişireceğiniz tencerenin dibine bir sıra asma yaprağından diziyoruz.
Üzerine de düzgün biçimde sardığımız dolmaları diziyoruz.
Üzerine dolmaların üzerine çıkacak kadar sıcak su ilave ediyoruz.
Pişerken dolmalar yukarı çıkmasın diye bir ağırlık koyuyoruz.
30 dakika kadar kısık ateşte pişiriyoruz.
Sosu i.in tavada domates ve et suyunu kaynatıyoruz.
Koyu bir kıvama gelince ocaktan alıyoruz.
Servis yaparken bu sostan dolmaların üzerine döküyoruz.
Afiyet olsun…
Etli Yaprak Sarması Püf Noktası:
Asma yaprakları taze ise haşlıyoruz, eğer salamura ise sıcak suda çok az bekletiyoruz. (5-10 dakika kadar)
Suyunu iyi ayarlamak lazım.
İçindeki pirincin pişme payını da hesap ederek su ilave edin.
Eğer suyunu az koyarsanız sarmalarınız yanar.
Pişerken tencerenin içine sarmaların üstüne bir tabak koyun.
Pişerken yukarı çıkmasını önleyin.
Servis ederken üzerine yoğurt da ilave edebilirsiniz.
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