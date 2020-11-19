Yaz mevsiminin en sevdiğim sebzesi tartışmasız etli taze fasulyedir. Fasulye seçimi de pişirmesi kadar önemlidir. Fasulyeyi alırken ucundan kırıp kılçığının olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Fasulye diri olmalı, üzerinde lekeler olmamalı.
Taze fasulye yapmak çok kolay gibi görünse de lezzeti için bazı püf noktaları gerektirir. Suyunu fazla koyarsanız yemeğiniz güzel olmaz. Yazımın en altında sizler için püf noktalarını toparladım.
Etli Taze Fasulye İçin Gereken Malzemeler:
200 gr yağlı dana eti
1 kg fasulye
1 orta boy soğan
4 arta boy domates
1 yemek kaşığı acı biber salçası
1 Türk kahve fincanı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 yemek kaşığı tuz
Etli Taze Fasulye Yapılışı:
Fasulyeleri iyice yıkadıktan sonra istediğiniz şekilde doğrayın.
Domates ve soğanların kabuklarını soyarak küçük küçük doğrayıp bir tabağa alın.
Yağ, şeker ve tuzunu ekleyerek karıştırın.
Tencerenin en altına etleri dizin.
Üzerine 1 sıra fasulye dizin.
Hazırlamış olduğunuz domates sostan fasulyelerin üzerine dökün.
Bir sıra daha fasulye dizin.
Tekrar sostan dökün.
Bu şekilde tüm malzemeler bitene kadar dizme işlemini yapın.
Ocağın altı kısık olacak şekilde 2 saat kadar pişirin.
Piştikten sonra servis tabağına ters çevirerek alın.
Yemeğimiz hazır.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Taze fasulyeleri ben bir boydan bir enden 4 parça olacak şekilde doğradım.
Eti ve soğanı yavaş yavaş kavurun. Etin rengi değişip suyu salıp çekmeli.
Fasulyeniz çıtır haldeyse buzdolabında bekletmemişseniz, tazeliği geçmemişse suludur, ekleyeceğiniz su miktarı bu aşamada önemli.
Düdüklüde pişirecekseniz süre elbette daha kısa olacaktır.
Normal tencerede pişirecekseniz eğer kısık ateşte ve ocağın en küçük gözünde pişirmelisiniz.
Suyu çekerse şayet azar azar sıcak su ekleyebilirsiniz.
Düdüklü tencerede pişirecekseniz 25-30 dakika yetecektir.
Fasulyenin cinsinden cinsine pişme süresi değişecektir.
Bu sebepten tadına bakarak yumuşadığında ocağın altını kapatın.
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