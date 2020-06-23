Pratik ve lezzetli tariflerin başında gelen karamelli Etimek Tatlısını yapacağız birlikte. Çay saatlerinde misafirlerinize ikram edeceğiniz çok hafif ve beğeneceklerini umduğum bir tatlıdır.

Etimek tatlısının şerbeti için gereken malzemeler:

2 su bardağı toz şeker

3 bardak su

Etimek tatlısının şerbetinin yapılışı:

Ocağa aldığımız tencerenin içine 2 su bardağı toz şekeri koyup orta derecede şekerler yanana kadar karıştırıyoruz.

Daha sonra 3 bardak su ilave ediyoruz. Şeker eriyene kadar karıştırıyoruz.

Fırın tepsisine etimekleri düzgün bir şekilde diziyoruz.

Kaynar olan şerbeti, etimeklerin her tarafına gelecek şekilde döküyoruz.

Kreması için gereken malzemeler:

1 su bardağı soğuk süt

1 paket kremşanti (kakaolu veya sade)

Kremasının Yapılışı:

Bir kaseye süt ve kremşantiyi aktarıp mikser yardımı ile hızlı devirde köpürene kadar çırpın.30 dakika buzdolabında bekletin.

Etimek tatlısının muhallebisi için gerekli malzemeler:

1 kilo süt

1 bardak toz şeker

1 çorba kaşığı nişasta

1 çorba kaşığı un

1 paket vanilya

Etimek tatlısının muhallebisinin yapılışı:

Bir tencerenin içine 1 kilo süt, 1 çorba kaşığı nişasta, un ve şekeri ekleyelim.

Bir çırpıcı yardımı ile sürekli karıştırarak muhallebimizi pişirelim.

Kaynamaya başlayan muhallebimizin içine, 1 paket vanilya ve tereyağını katalım.

Bir iki taşım daha kaynattıktan sonra muhallebimiz sıcakken etimeklerin üzerine eşit gelecek şekilde dökelim.

En son buzdolabında beklettiğimiz kremşantiyi de spatula yardımı ile eşit şekilde yayalım.

Arzuya göre üzerine tarçın, hindistan cevizi veya şamfıstığı serpebiliriz.

Afiyet olsun...

Püf Noktası:

Topaklanmayı önlemek için önce mikser yardımı ile sütle unu karıştıralım.

Muhallebimizi ocaktan aldıktan sonra karıştırmaya 1-2 dakika devam edin. Kaymak tutmasın.

Vanilya ve yağını ocaktan almaya yakınken katın.