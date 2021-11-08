60'ıncı yılını kutluyor

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Türkiye'nin köklü ve lider küresel markalarından biri olan Eti, 60'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutluyor

HABERTURK.COM

Kanatlı Ailesi 1925 yılında Yunanistan’ın Gümülcine kentinden, Türkiye’ye göç etti. Aile, pek çok göçmen gibi öncelikle Adapazarı’na yerleşti. Daha sonra, Gümülcine’de yaptıkları değirmencilik işini daha iyi sürdürebileceklerini düşünerek Eskişehir’e üs kurdu. İşte böylece Kanatlı Ailesi'ini dev bir gıda şirketi olma yolunda serüveni başlamış oldu. Grubun 1961 yılında temelini attığı Eti markası ise bugün tam 60 yaşına girdi. Eti'nin Eskişehir başta olmak üzere Bilecik, Konya ve Romanya'daki tesisleri, Avrupa ve dünyanın önde gelen üretim tesisleri arasında bulunuyor. Eskişehir'deki Eti Kek Fabrikası, Avrupa'nın en büyük kek üretim tesisi olma özelliğini taşırken, yine Eskişehir'deki Eti Bisküvi Fabrikası ise kendi alanında dünyadaki en büyük ilk üç tesis arasında yer alıyor.

Toplamda 430 bin metrekarelik bir alana yayılmış olan Eti'nin tesislerinde; bisküvi, kek, çikolata, tuzlu atıştırmalık, gofret, fonksiyonel ve lifli ürünler, kahvaltılık ürünler, dondurulmuş ürünler, soğuk atıştırmalıklar, glütensiz ve bebeklere özel ürünler olmak üzere çok geniş bir yelpazede üretim yapılıyor.

Ürünlerini ileri teknolojiyle en yüksek kalite standartlarında üreten Eti, sahip olduğu 'know-how' ile sektöründe standartları belirlerken, Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarıyla da öne çıkıyor.

Grup şirketlerinden biri olan Eti Makine bünyesinde olmak üzere iki merkeziyle Ar-Ge faaliyetlerini yürüten Eti'nin teknoloji ve ürün geliştirme merkezinde 100'ü aşkın Ar-Ge çalışanı görev yapıyor.

Firuz Kanatlı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gıda sektöründeki ilk Ar-Ge Merkezi olarak kabul edilen ve Eti'ye kendi teknolojisini üretme gücünü sağlayan Eti Makine ise üretimin yanı sıra yeni ürünler ve otomasyon sistemlerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynuyor. Modern bisküvi makine üretimi teknolojisi ve sınai kek üretiminin öncüsü olan Eti'nin tesislerindeki makine parkurunun yüzde 70'i Eti Makine'nin tamamen yerli imkanlar ve yetkin insan kaynağıyla geliştirdiği teknolojilerden oluşuyor.



1975'te "Türkiye'nin En Büyük 100 Şirketi" arasına 98'inci sıradan giren Eti, sonraki yıllarda başarılarıyla konumunu daha da geliştirerek 1979'da 52'nciliğe kadar yükseldi. Üretime başladığında 6 adetle sınırlı olan ürün yelpazesi çeşitlenerek portföyüne birçok yeni ürün eklendi.

1974'te yapılan ilk ihracatla lezzetlerini ülke sınırları dışına taşıyan Eti, Devam eden yıllarda kurduğu ihracat ağıyla ürünlerini yurt dışındaki tüketicileriyle buluşturdu.

Ulusal düzeyde alınan kalite ödüllerinin yanı sıra yurt dışında ödüllere layık görülen Eti, 15 Mart 1979'da Avrupa Gıda Ödülü'nü kazandı. Ödül seçim komitesi, bisküvi dalında 'Avrupa Gıda Kupası'nı Eti'ye verdi.

1974'te TSE belgesi alarak gıda sektöründe yine bir ilke imza atan Eti, 1997'de başlayan yeniden yapılanma dönemi içinde Türkiye gıda sektöründe 'ISO 9002 Uluslararası Kalite Güvence Sertifikası' alan ilk kuruluş oldu. Takip eden dönemde, TSE tarafından yapılan denetimler sonucunda, Eti'ye 'HACCP' (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) belgesi verildi. Böylece 'TS EN ISO 9001 - 2000' kalite belgesiyle birlikte Eti'nin tesislerinde gıda güvenliğinin tam olarak sağlandığı onaylandı.

Benzer bir anlayışla, doğrudan işin yapıldığı noktadan başlayarak hataları saptamaya ve bu hataları iyileştirerek hem verimliliği, hem de toplam kaliteyi artırmaya yönelik bir diğer girişim de, 2003'te hayata geçirilen 'Toplam Üretken Yönetim' (TPM-Total Productive Maintenance) programıydı. Firuz Kanatlı'nın 'Bir uygarlık savaşı' olarak nitelendirdiği programla elde edilen başarıların ardından Eti'nin üretim tesisleri, Japon Fabrika Bakım Enstitüsü tarafından ödüllendirildi.

Eti'nin genel merkezi ve tüm yatırımlarının toplandığı Eskişehir, yapılan yatırımlarla bir gıda endüstrisi merkezi haline gelirken Firuz Kanatlı, şehre sağladığı kazanımlardan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 'TBMM Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

2004'te Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde temellerinin atıldığı kek fabrikası, Avrupa'nın en büyük kek üretim tesisi olma özelliğini taşırken Eti Bisküvi Fabrikası dünyadaki sayılı tesisler arasında yer alıyor.

Eti, 2014'te ilk yurt dışı yatırımını Romanya'da gerçekleştirdi. Romanya'nın Craiova bölgesinde 2017'de kurulan fabrikayla birlikte yurt dışında da üretim yapılmaya başlandı.

Firuzhan Kanatlı'nın yönetim kurulu başkanı olduğu Eti, birçok başlıkta sosyal sorumluluk projeleri de üretiyor. Eti Sarı Bisiklet Projesi', sosyal sorumluluk dünyasında örnek gösterilen bir sivil toplum hareketi olarak dikkat çekerken bu projeyle günümüzde önemli bir sorun haline gelen fiziksel hareketsizliğin önüne geçerek, insanları daha hareketli bir yaşama teşvik etmeyi ve daha sağlıklı nesillerin yetişmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz 7 yılda proje kapsamında yapılan çalışmalarla Eti, Türkiye'de sağlıklı ve hareketli bir yaşam için gündelik hayatta bisiklet kullanımının yaygınlaşmasına öncülük ve sözcülük eden önemli bir referans noktası haline gelme başarısını gösterdi.

21 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerinden biri olan 'Eti Çocuk Tiyatrosu', çocuklara fırsat eşitliği içinde tiyatro deneyimi yaşatıyor. Bugüne kadar Türkiye'nin 81 ilini birçok kez dolaşarak 3 milyondan fazla çocuğa ücretsiz tiyatro izleme deneyimi yaşatan Eti Çocuk Tiyatrosu, çocukların kültürel gelişimlerine ve ülkemizin kültür - sanat faaliyetlerine katkı sağlıyor. Eti Çocuk Tiyatrosu, KKTC, Makedonya ve Azerbaycan gibi Türk nüfusunun yoğun olduğu ülkelerdeki çocuklara da ulaşarak dünya klasiği niteliğindeki tiyatro oyunlarını sergiliyor.

Eti Çocuk Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Kırmızı Başlıklı Kız' oyunu.

Eti, 'Sen Gençsin Güç Sensin Projesi' ile de hayallerine ulaşmak için emek veren, mücadeleci, azimli gençlerin hikâyelerini gözler önüne sererek akranlarına cesaret ve ilham veren gençleri destekliyor. Eti'nin destek verdiği sosyal sorumluluk projelerinden biri de 10 yıl boyunca kapalı kalan Eskişehir Arkeoloji Müzesi'nin yeniden açılması oldu. Eskişehir Arkeoloji Müzesi, Türkiye'nin ilk özel sektör yardımıyla açılan müzesi oldu.

Eskişehir Arkeoloji Müzesi, Eti Şirketler Grubu'nun sponsorluğunda restore edilerek o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 2011'de açıldı.

Ayrıca Eti Burçak markası ve WWF-Türkiye'nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) 13 yıldır sürdürdüğü uzun soluklu iş birliği çerçevesinde Eti, verimli ve doğa dostu tarım uygulamalarını hayata geçirmeleri için çiftçilere destek veriyor.

Eti, sözleşmeli tarım uygulamalarıyla 125 bin dekardan büyük bir alanda sürdürülebilir üretimi destekliyor. Türkiye'nin en büyük ölçekli sözleşmeli yulaf ekimini sağlayan Eti, ayrıca WWF-Türkiye ile yaptığı iş birliğiyle 2008'den bu yana bilimsel araştırmalardan iklim değişikliği ve su tasarrufuna kadar birçok sürdürülebilir tarım projesini de çiftçilerle birlikte hayata geçiriyor.



Eti, lifin faydaları ve lifli gıdalarla beslenmenin önemi konusunda toplumda farkındalık yaratma adına Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği'nin yürüttüğü 'Beslenme Standartlarının Yükseltilmesi' programında yer alan Lifli Gıdalar Hareketi'ni destekleyerek Türkiye'de lifli gıdaların tüketiminin artırılması için çalışmalarını sürdürüyor.



1978'de Bozüyük'te Eti'nin ikinci üretim tesisi olan Etimek fabrikasının faaliyete geçmesine ek olarak, yıla damgasını vuran bir başka gelişme de Eti Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kurulması oldu.

Öncelikle Eti'nin hızla büyüyebilmek için ihtiyaç duyduğu ekipman ve makinelerin üretilmesi amacıyla kurulan şirket, ilerleyen yıllarda giderek otomasyon projelerine ve özel makinelere yoğunlaştı. Eti, böylelikle kendi teknolojisini üretme kabiliyeti kazanarak gücüne güç kattı. Bunun sonucunda küresel marka olmanın gerekliliklerinden biri olan özgün ürünler geliştirildi. .

Firuz Kanatlı makinelere olan yoğun ilgisi ve sevgisini o yıllarda şu sözleriyle ifade etti; "Makineyi çok seviyorum. Aşk seviyesinde dersem abartmış olmam. Bir şeye bu kadar sevgi ve ilgi duyarsanız orada mutlaka bir şey yaratırsınız."



Eti'nin Hikâyesi;

Hikâyesi, 1925'te Kanatlı Ailesi'nin muhacir olarak Gümülcine'den gelerek Türkiye'ye yerleşmesiyle başlayan Eti'nin ilk üretim tesisinin temeli 1961'de atıldı.

Eti'nin Kurucusu ve Onursal Başkanı Firuz Kanatlı, 1932'de Eskişehir'de doğdu. Ailesinin eğitimine büyük önem verdiği Firuz Kanatlı, Eskişehir'de başladığı eğitim hayatına Galatasaray Lisesi ve İsviçre Cenevre Üniversitesi'nde devam etti. Kanatlı, eğitimini tamamladıktan sonra Eskişehir'e geri dönerek babasına ait Gümülcineli Un Fabrikası'nda iş hayatına başladı. Bu fabrikanın adı daha sonra Kanatlı Un Fabrikası olarak değiştirildi.

Bir yandan fabrikada çalışan diğer yandan yeni hayaller peşinde koşan Firuz Kanatlı, bir arkadaşının ilham veren fikriyle bisküvi üretmeye karar verdi. Bu hayalini gerçekleştirmek için çalışan Kanatlı, yurt dışından kitaplar tercüme etti, en büyük destekçisi eşi Gülay Hanım ile birlikte evde bisküvi tarifleri üzerinde çalıştı. Hatta ilk tesisinin mimari tasarımını bile kendi elleriyle çizdi; 'Küçük mutluluklar üreten bir fabrika...'

Firuz Kanatlı, bisküvi üreteceği fabrikanın temellerini 1961'de attı. Marka ismi olarak önce 'Bal' düşünüldüyse de son karar 'Eti' oldu. Markanın logosunun ise Hitit Güneşi olmasına karar verildi.

Eti Bisküvi Fabrikası, 20 Ocak 1962'de faaliyetlerine başladı.

1965'te yeni fırının devreye girmesiyle üretim kapasitesi artan Eti, 25 Kasım 1967'den itibaren ise günlük üretimini 24 tona çıkararak kapasitesini üçe katladı.

İşte bu artış, Eti tarihinin en önemli kırılma noktalarından biri oldu. Söz konusu kapasite artışı sadece bir yatırım değildi. Bu tarih, Firuz Kanatlı'nın kendi ifadesiyle, "Eti'nin ses duvarını aştığı" tarihti.

Eti'nin 1962'de üretime başladığı merkez fabrika, 1990'ların ortalarında artık genişleme imkânı vermiyordu. Fabrikanın bulunduğu arazi artık şehirle iyice iç içe geçmiş, fabrikanın çevresi konutlarla çevrilmişti.

Eti'nin 1996'da Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete geçen yeni tesisi, çok geniş bir arazi üzerinde kuruldu. Nitekim daha sonra kurulacak olan Çikolata Fabrikası da bu arazide konuşlandırıldı.



Eti'nin ürünlerini tüm Türkiye'ye sunmasıyla birlikte bir tanıtım kampanyasına gereksinim duyuldu. Reklamcı Altın Soylu'ya göre Eti'nin öncelikle ihtiyacı olan şey, markanın akılda kalmasını sağlayacak bir reklam müziğiydi. Bu iş için önerdiği isim ise, o sıralarda Ankara Televizyonu tarafından hazırlanan 'Gelin Yarışalım' adlı programın sunuculuğunu yapan müzisyen Oktay Tem'di.

Oktay Tem, tüm Türkiye'nin çok seveceği, Eti ile özdeşleşerek dillere pelesenk olan o efsane reklam müziğini yaptı;

Bir bilmecem var çocuklar!

Haydi sor, sor!

Çayda, kahvaltıda yenir.

Acaba nedir, nedir?

Bisküvi denince akla?

Tamam şimdi buldum!

Her an onun adı gelir...

ETİ! ETİ! ETİ!