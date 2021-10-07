Meksika mutfağının fenomen yemeklerinden fajita yemeği, MasterCehf programı nedeniyle gündemde. İşte dünya mutfağının sevilen yemeklerinden et fajita malzemeleri ve yapılışı
ET FAJİTA TARİFİ
400 gram dana bonfile
2 adet kırmızı soğan
1 adet yeşilbiber
1 adet kırmızıbiber
1 adet sarı biber
1 yemek kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
ET FAJİTA YAPIMI:
Öncelikle etleri ve önceden yıkayıp hazırladığımız biberlerle soğanları aynı boyda olacak şekilde uzun uzun doğrayalım.
Ocağın üzerine derin bir tava alalım ve tavayı zeytinyağı ile hafif yağlayalım. Doğranmış bütün malzemeleri tavaya koyup soteleyelim.
Isıya dayanıklı bir kabı (porselen olabilir, güveç olabilir) ocağa yerleştirelim ve altını açıp kısık ateşte bırakalım. Tereyağını kısık ateşe koyduğumuz kaba alalım ve erimesini bekleyelim.
Tereyağı eridikten sonra üzerine etleri, biberleri ve soğanları ilave edelim.
Pişen yemeğin üzerine lavaşları üzerine kapatalım ve iyice ısınmasını bekleyelim. Dikkatlice ocağın üzerinden alıp servis edelim. Afiyet olsun!
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