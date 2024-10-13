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        Haberler Gündem Eşyaları alırken enkazın altında kaldılar

        Eşyaları alırken enkazın altında kaldılar

        Hatay'daki depremde ağır hasar alan evlerinden eşyalarını çıkartmak isteyen baba ve oğuldan acı haber geldi. Balkonda yaşanan çökme sonucu baba ve oğul hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 21:27 Güncelleme: 13.10.2024 - 21:27
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        • 1

          Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören 2 katlı evlerindeki kapı, pencere gibi malzemeleri söküp, eşyaları boşaltmaya çalışan İlyas (67) ile oğlu Umut Çardak (37), bu sırada çöken balkonun altında kalarak hayatını kaybetti.

        • 2

          Olay, saat 15.00 sıralarında ilçedeki Kuzuculu Mahallesi'nde meydana geldi. İlyas ile oğlu Umut Çardak, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören evlerinin kapı, pencere gibi malzemelerini söküp, içerideki eşyaları da boşaltmak istedi.

        • 3

          Baba-oğlun eşya taşırken bu sırada balkon üstlerine çöktü. Baba ile oğlunun moloz yığını altında kaldığını gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        • 4

          Sıkıştıkları yerden çıkarılan İlyas ve Umut Çardak, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne götürülürken, yolda hayatını kaybetti.

        • 5

          Jandarma ekipleri çöken bina çevresinde önlem aldı. Baba-oğlun cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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