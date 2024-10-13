Eşyaları alırken enkazın altında kaldılar
Hatay'daki depremde ağır hasar alan evlerinden eşyalarını çıkartmak isteyen baba ve oğuldan acı haber geldi. Balkonda yaşanan çökme sonucu baba ve oğul hayatını kaybetti
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören 2 katlı evlerindeki kapı, pencere gibi malzemeleri söküp, eşyaları boşaltmaya çalışan İlyas (67) ile oğlu Umut Çardak (37), bu sırada çöken balkonun altında kalarak hayatını kaybetti.
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Olay, saat 15.00 sıralarında ilçedeki Kuzuculu Mahallesi'nde meydana geldi. İlyas ile oğlu Umut Çardak, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören evlerinin kapı, pencere gibi malzemelerini söküp, içerideki eşyaları da boşaltmak istedi.
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Baba-oğlun eşya taşırken bu sırada balkon üstlerine çöktü. Baba ile oğlunun moloz yığını altında kaldığını gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Sıkıştıkları yerden çıkarılan İlyas ve Umut Çardak, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne götürülürken, yolda hayatını kaybetti.
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Jandarma ekipleri çöken bina çevresinde önlem aldı. Baba-oğlun cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.