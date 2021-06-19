Galatasaray'da yeni başkan belli oluyor. Başkan adaylarından biri olan Eşref Hamamcıoğlu, hakkında en çok arama yapılan isimlerden biri konumunda bulunuyor. İşteEşref Hamamcıoğlu ile ilgili bilgiler ve biyografisi...

EŞREF HAMAMCIOĞLU LİSTESİ

Asil:

Osman Kocaman,

Tuncer Hunca,

Hayri Gürkan Eliçin,

Ahmet Arif Bağlıca,

Levent Yaz,

Ahmet Cemal Özgörkey,

Cenk Nuri Soyer,

Cevat Genç,

Ahmet Yavuz,

Ecem Tezel Aldanmaz.

Yedek:

Mehmet Emre Mısırlı,

Emin Tan Bilge,

Murat Karaman,

Şükran Pelin Öztekin,

Yusuf Mutlu Yıldız.

EŞREF HAMAMCIOĞLU KİMDİR?

Eşref Hamamcıoğlu (d. 7 Mart 1954, İstanbul) Türk iş insanı, girişimci, risk sermayesi uzmanı ve yatırımcı. 6. Galatasaray Divan Kurulu Başkanı. 2021 Galatasaray SK başkanlık seçiminde aday oldu.Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra Paris'te bulunan Sorbonne Üniversitesinde İktisat okudu. 1981-1992 yılları arasında Tekfen Holding'de Operasyon Direktörü olarak çalıştı. 1992 yılında, Mayıs 2011'deki istifasına kadar Başkan ve CEO olarak kaldığı Sodexo-Türkiye'yi kurdu. Ocak 2012'ye kadar Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görev yaptı. Birleşme ve devralma danışmanlığı firması olan UP HİZMET'in Başkanıdır.

EŞREF HAMAMCIOĞLU GALATASARAY GEÇMİŞİ

1994-1998 yılları arasında Duygun Yarsuvat ve Anıl Büyükeroğlu başkanlığında Galatasaray Mezunlar Evi Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2001 yılında Mehmet Cansun başkanlığında Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 2015 yılında İrfan Aktar başkanlığında Galatasaray Divan Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. 15 Nisan 2018'de 336 oyla Galatasaray Divan Kurulu Başkanı seçildi.8 Nisan 2021'de Galatasaray başkanlığına adaylığını açıkladı.