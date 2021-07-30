Esra Yıldız çeyrek finalde

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Esra Yıldız, çeyrek finale çıktı. Kadınlar 60 kiloda ilk turu maç yapmadan geçen Yıldız, ikinci turda ise Arjantinli Erika Iohanna Sanchez'i 5-0 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı. Esra Yıldız'ın rakibi, Finlandiya'dan Mira Potkonen oldu.

Kokugikan Arena'da adını Arjantinli Dayana Sanchez'i yenerek çeyrek finale yazdıran Esra, bu turda 40 yaşındaki Potkonen'le eşleşti.

Son olimpiyat üçüncüsü Potkonen, dünya sıralamasında ikinci sıra bulunan Çinli Yeonji Oh'u eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Esra'nın Potkonen'le yapacağı karşılaşma 3 Ağustos Çarşamba günü TSİ 11.15'te başlayacak.