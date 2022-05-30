'Son sınıfta öğretmenliği bıraktım oyuncu oldum!'

Başrolünde Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun yer aldığı final yapan 'Masumlar Apartmanı' adlı dizide rol alan Esra Ruşan (39), hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan Ruşan, oyunculuğa nasıl başladığını şu sözlerle anlattı:

Öğretmenlik okuyordum. Diksiyon kursuna başladım. 'Sunucu olurum.' diye düşünüyordum. Gittiğim yerin yanında tiyatro kursu vardı. 'Konservatuvar sınavına girsene.' dediler, beni sınava hazırladılar. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde sınava girdim 'Kazanamam!' diye düşünüyordum. Birinci aşamayı geçtim. İkinci aşamayı 'Geçemem!' diye düşünüyordum onu da kazandım. Ailemin haberi yoktu tabi... Annemin biraz tiyatrodan haberi var ama sınavlardan yoktu. Söyleyince 'Hayatta olmaz!' dediler. Çünkü ben öğretmenlikte dördüncü sınıftaydım. Ailemi bir şekilde ikna ettim. Öğretmenliği bıraktım ama aftan faydalanıp, tamamlayabilirim. Ara ara düşünüyorum da...