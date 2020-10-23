Kız isimlerinin vazgeçilmezlerinden olan Esra ismi ile çok sık karşılaşıyoruz. Peki ismin anlamı Ne? Esra ile ilgili merak ettiğiniz her şey yazımızda.

Esra İsminin Anlamı Nedir?

Esra, karanlıkta yol gösteren, en çabuk, daha çabuk, daha hızlı anlamını taşımaktadır. Sözlükte ise Esra, söyleyiş anlamında kullanılır.

Esra adı ülkemizde 38. Sırada bulunur. Yaklaşık 244600 kişi bu ismi kullanıyor. İstanbul’da ise yaklaşık 48550 Esra adında kişi yaşıyor. Ülkemizde her 335 kişiden birine Esra adı koyulmuş.

Esra İsmi Kuran'da Geçiyor Mu?

Evet, isim Kuran'da geçiyor. Kökeni Arapça olan ismi çocuğunuza koyabilirsiniz.

Esra İsminin Özellikleri

Esralar özgürlükçüdür. Onları bir yere ya da bir kişiye bağlamak oldukça zordur. Bulundukları ortamdan ne kadar memnunda olsalar, her daim yeni ortamlar keşfetme isteği taşırlar. Bu yüzden onları uzun süre aynı şeyi yaparken görmek çok mümkün değildir.

İş hayatlarında da bu özellikleri ön plana çıkar. Kendilerini baskı altında hissetmek istemezler. Bu nedenle daha çok kendi işlerinin patronu olmak isterler. Ancak bu şansları yoksa, sıklıkla iş değiştirebilirler. Onlara yapılan en ufak müdahale işi bırakmalarına dahi neden olabilir.

Aile ve arkadaş çevresi içinde durum aynıdır. Sıkılırlarsa ortamdan anında kaçarlar. Bu nedenle onları sıkmamak gerekir. Aksi taktirde elinizden kayıverirler bizden söylemesi. Karşı taraftan beklentileri ise neşeli ve zeki olmalarıdır.