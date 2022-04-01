Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Esra Erol, Hatice Şendil ve Onur Büyüktopçu, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir mekanda Ayhan Koçak'ın doğum günü partisine katıldı.

Şarkılar söyleyip, eğlenen yakın dostlar, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Erol, Şendil ve Büyüktopçu, "Arkadaşımızın doğum günüydü. Bolca şarkılar söyleyip, eğlendik." diyerek, poz verdi.

Oyuncu Bergüzar Korel ise doğum günü partisine isminin yer aldığı bir çelenk gönderdi.