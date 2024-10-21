Esra Dermancıoğlu, 'Muskat' ile seyirciyle buluşuyor
Esra Dermancıoğlu tarafından sahnelenmeye başlayacak olan, 'Muskat' 22 ve 23 Ekim'de Zorlu PSM %100 Stüdyo'da seyirciyle buluşacak
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Aksel Bonfil'in yazıp yönettiği, yapımını Kadar'ın, yapımcılığını Begüm Ertuğrul'un üstlendiği Esra Dermancıoğlu tarafından sahnelenmeye başlayacak olan 'Muskat' prömiyer için geri sayımda.
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Esra Dermancıoğlu'nun tiyatro seyircilerileriyle buluşacağı oyun için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Dizi projesi için Kapadokya'da sette bulunan Dermancıoğlu oyunun provalarını çevrimiçi olarak gerçekleştirdi. 22 ve 23 Ekim tarihlerinde Zorlu PSM %100 Stüdyo'da sahnelenecek oyun seyircilere 60 dakikalık unutulmayacak bir deneyim sunacak. Oyun için heyecanını dile getiren Esra Dermancıoğlu 'Bir manifest' dedi.
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İSTANBUL'DA BİR ÖLÜM, PARİS'TE BİR GECE, HAYAL İLE GERÇEK İÇ İÇE
Muskat, yıllardır bakımını üstlendiği annesinin ölümünden sonra Yaşar'ın (Esra Dermancıoğlu) zihninin derinliklerinde yaşananları sahneye taşıyacak. Hayatı ile ilgili artık ne yapacağına dair en ufak bir fikri olmayan Yaşar'ın zihni Paris sokaklarında savrulurken İstanbul'un gölgesi onu sürekli gerçekliğe döndürecek.
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IŞIK VE SES TASARIMI İLE PERFORMANSIN BİRLEŞİM
Sezonun en çok konuşulacak oyunlarından biri olan Muskat, ses ve ışık tasarımı ile seyircileri etkisi altına alacak. Görsel dünyasını dekorsuz olarak sunan Muskat, Esra Dermancıoğlu'nun performansını ışık ve ses üzerinde toplayarak hikayeyi farklı bir boyuta taşıyacak.
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Muskat, OM Paparazzi, Mey|Diageo ve Arkas Holding'in katkılarıyla sahneleniyor. Etkinliğin biletleri Biletinial.com'dan temin edilebilir.
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Oyun Tarih ve Saatleri:
1. oyun: 22 Ekim 19.00 - Zorlu PSM %100 Stüdyo
2. oyun: 22 Ekim 21.00 - Zorlu PSM %100 Stüdyo
3. oyun: 23 Ekim 19.00 - Zorlu PSM %100 Stüdyo
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