Esra Dermancıoğlu, 'Muskat' ile seyirciyle buluşuyor

IŞIK VE SES TASARIMI İLE PERFORMANSIN BİRLEŞİM

Sezonun en çok konuşulacak oyunlarından biri olan Muskat, ses ve ışık tasarımı ile seyircileri etkisi altına alacak. Görsel dünyasını dekorsuz olarak sunan Muskat, Esra Dermancıoğlu'nun performansını ışık ve ses üzerinde toplayarak hikayeyi farklı bir boyuta taşıyacak.