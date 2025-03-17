Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Esra Dermancıoğlu: Hâlâ burnumda tütüyor - Magazin haberleri

        Esra Dermancıoğlu: Hâlâ burnumda tütüyor

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp'te rol alan Esra Dermancıoğlu, kaybettiği annesi ve babasını sosyal medya paylaşımıyla andı; "Mutlu ve kahkahalı yolculuklarımız hâlâ burnumda tütüyor"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 20:37 Güncelleme: 17.03.2025 - 20:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hâlâ burnumda tütüyor"
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp'te 'Hikmet' karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu, vefat eden annesi Nurhal Cümbüş Altınay ve babası Altuğ Altınay'ı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla andı.

        "HÂLÂ BURNUMDA TÜTÜYOR"

        Ünlü oyuncu, ebeveynlerinin gençlik yıllarına ait bir fotoğrafla kendi karesini yayımlayarak şu ifadeleri kullandı, "Erken gittiniz, arkanızda bir Esroş bıraktınız. Fena idare etmiyorum ama mutlu ve kahkahalı yolculuklarımız hâlâ burnumda tütüyor vallahi. Sırf o yüzden burun ameliyatı olmadım, o anılar oradan yok olmasın"

        REKLAM

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Esra Dermancıoğlu

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan İran'a uyarı: Sonu korkunç olacak
        Trump'tan İran'a uyarı: Sonu korkunç olacak
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar iddiası!
        Klip çekerken tarihi karakolu yaktılar iddiası!
        17 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        17 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Spor yapan biri ne yemeli ne yememeli?
        Spor yapan biri ne yemeli ne yememeli?
        Yasa dışı bahiste 31 şüpheliye tutuklama talebi!
        Yasa dışı bahiste 31 şüpheliye tutuklama talebi!
        Soğuk ve yağışlı hava geliyor! Kış kaldığı yerden!
        Soğuk ve yağışlı hava geliyor! Kış kaldığı yerden!
        Yerleştirdiği gizli kamera fark edilince patronunu rehin aldı!
        Yerleştirdiği gizli kamera fark edilince patronunu rehin aldı!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        Süper Lig'de şampiyonluk tahmini güncellendi!
        MHP ve AK Parti'ye ziyaret
        MHP ve AK Parti'ye ziyaret
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        OECD, Türkiye için 2025 büyüme tahminini yükseltti
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!
        Saç ekimi kimler için uygun? İşte aranan kriterler!
        Habertürk Anasayfa