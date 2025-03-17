Esra Dermancıoğlu: Hâlâ burnumda tütüyor

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp'te 'Hikmet' karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu, vefat eden annesi Nurhal Cümbüş Altınay ve babası Altuğ Altınay'ı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla andı.

REKLAM advertisement1 "HÂLÂ BURNUMDA TÜTÜYOR" Ünlü oyuncu, ebeveynlerinin gençlik yıllarına ait bir fotoğrafla kendi karesini yayımlayarak şu ifadeleri kullandı, "Erken gittiniz, arkanızda bir Esroş bıraktınız. Fena idare etmiyorum ama mutlu ve kahkahalı yolculuklarımız hâlâ burnumda tütüyor vallahi. Sırf o yüzden burun ameliyatı olmadım, o anılar oradan yok olmasın" REKLAM

Fotoğraflar: Instagram