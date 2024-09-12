Faruk Sabancı: Her şey yolunda
Geçtiğimiz ay aşk yaşadıkları ortaya çıkan Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı ilk kez Etiler'deki bir mekândan el ele çıkarken görüntülendi
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Esra Bilgiç ile prodüktör - DJ Faruk Sabancı, Etiler'deki bir mekânda baş başa akşam yemeği yedi. Mekân çıkışında ilk kez el ele objektiflere yansıyan çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Çift, birlikteliklerinin gidişatı ile ilgili sorular karşısında "Her şey yolunda, çok teşekkür ediyoruz. Bunlar için çok erken, daha müsait vakitte konuşuruz" ifadelerini kullandı. İkili, daha sonra otomobillerine binip oradan ayrıldı.
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Öte yandan Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, ilk kez geçtiğimiz ay birlikte Çengelköy'deki bir mekândan çıkarken görüntülenmişti.
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