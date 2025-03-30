Esra Bayrak, 10. kez Avrupa şampiyonu!
Özel milli sporcu Esra Bayrak, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 10. kez Avrupa şampiyonu oldu.
Finlandiya Espoo’da devam eden Virtus Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışan özel sporculardan Esra Bayrak, kadınlar uzun atlamada altın madalya kazandı.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Finlandiya'nın Espoo kentinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden Esra, 5,51 metrelik atlayışıyla şampiyonluğa ulaştı.
Açıklamada "Esra Bayrak 10. kez Avrupa şampiyonu olarak kırılması zor bir rekora imza attı." denildi.