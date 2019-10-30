Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. son bölümü izleyicisi ile buluştu. EDHO'nun son bölümünde Sevda Hızır'la evlilik hayalinden vazgeçer ve ondan intikam almak için hain planlara başvuruyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 146. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Hızır tarafından ihanete uğradığını düşünen Sevda, evlilik hayalinden vazgeçmiş, intikam hayalleri kurmaya başlamıştır. Sevgisi nefrete dönüştüğü anda, Hızır'ın canını yakacak hamlenin peşine düşer. Çakırbeylilerle aynı masada oturduğu için stratejik davranmak zorunda olan amcası Feyyaz'ın elinden kontrolü almak isteyecek kadar da öfkelidir. Düşmanları her geçen gün artmakta olan Hızır'ın yalnız ve savunmasız kalmasını amaçlayan Altan, dört bir taraftan saldırmaya başlar..

Fahri ve Hurşit'in cezaevine gönderilmelerinin ardından Boran ve Behzat'ın da sorguya alınması dostlarının hayatını kendi hayatından üstün tutan Hızır'ı zor durumda bırakırken, Şahin Ağa'nın da Hızır'ın gözleri önünde gözaltına alınması en büyük yara olacaktır.