Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan durulmuyor. Hızır Reis'in abisinin emaneti Alparslan'ı korumak için her şeyi yaptığı EDHO 172. bölümde neler oldu? Nefes kesen son bölümün ardında EDHO yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. EDHO 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 172. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Reis, Alpaslan'ı kurtarabilecek mi?

Hızır Reis, canından çok sevdiği Alpaslan için Yaman Korkmaz'la barış yapmaya razıdır. Alpaslan'ın son eylemi Yaman'ın abisi Derman'ın ekmeğine yağ sürer. İçerde Alpaslan'ı bitirmek için planlar yapan Derman Korkmaz, Alpaslan'ı köşeye sıkıştırır. Abisinin emaneti Alpaslan'ı korumak ise Hızır Reis'e kalır.

Behzat'a yapılanın ardından Yaman Korkmaz ve ahalisini yeniden masaya davet eden Reis'in tek amacı Alpaslan'ın canını kurtarmaktır. Kardeşi İlyas ve eşi Ceylan'a rağmen Korkmazlarla el sıkışmaya hazır olan Hızır Reis, herkesi karşısına alır. Korkmazların masaya oturmasına en büyük tepkiyi ise abisi Yavuz'a rağmen Bahar koyar.

İçerde Alpaslan dışarda Hızır Reis'in sürdürdükleri mücadelede son hamlenin kimden geleceği ise henüz belli değildir.

EDHO 173. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin takipçileri tarafından merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.