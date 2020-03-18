18 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 161. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Boran'ın kaybı Çaklırbeliler'i derinden sarstı. Tipi'nin Tufan'ı öldürmeye kalktığı dizide, Hızır Boran'ın katilinden hesap sorma sözü veriyor. Dizinin sonunda ise Tufan ile Behzat'a tuzak kuruluyor. Tufan, büyük tuzağı güven tazelemek için Hızır'ın öğrenmesini sağladı. Ancak Hızır geç kaldı. İlyas ile Behzat tuzağa düştü. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. son bölüm özeti ve 161. yeni bölüm detayları haberimizde...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 161. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Ancak henüz yayınlanmdı. Dizinin 161. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberimizde yer alacak.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 160. SON BÖLÜM ÖZETİ
Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Hiç vakit kaybetmeden ablalarının intikamını almak için harekete geçen Bicolar, ölümün eşiğinden henüz dönen Boran'a kaderden kaçış olmadığını gösterirler. Boran, onunla ölüme gitmeye razı olan dostlarının önünde kendini siper ederek son nefesini verir. Kardeş gibi gördükleri Boran'ı kaybeden İlyas ve Behzat'ı dizginlemek artık mümkün olmayacaktır. Hızır'ın Boran ile ilgili kararını öğrenen herkes bir nebze olsun nefes alabilmişken kara haber tez yayılır.
Bu habere en çok üzülecek olan kişi ise kuşkusuz hastanede yattığı için "babam" dediği adamın ölürken yanında olamayan Tekin olacaktır. Son hamleden sonra düşmanları Hızır'ın güç kaybetmeye devam ederek yıkılacağını düşünürken unuttukları önemli bir şey vardır. Hızır Çakırbeyli her darbeden sonra biraz daha güçlenir ve daha büyük bir hırsla ayağa kalkar. Nitekim yine öyle olacaktır.
Hızır'ın talimatına göre Boran, onu öldürenlerden önce toprağa girmeyecek, Bicoların saklandığı deliği bulmak için gerekirse her taşın altına bakılacaktır. Altan, Çakırbeylilerle ilgili en başta planladığını başarmış, masayı bölüp parçalamış, yönetmek içinse kolları sıvamıştır.
Çıkardığı savaşı en gerisinden izleyen Altan, Hızır'ın Köksal'ı öldürmesiyle birlikte, patlamaya hazır bir bomba gibi ortalarda dolaşan Volkan'ın pimini çekip hedefine fırlatacaktır.
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