08 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan kaldığı yerden devam etti. Ancak dizinin başrol karakterlerinden Ünal Kaplan'a hayat veren Tarık Ünlüoğlu, geçen hafta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederek tüm sanat camiasını yasa boğmuştu. Ünal Kaplan bu akşam ekranlara gelen bölümünde öldürülerek dizinin senaryosundan da çıkarıldı. Ünal Kaplan'ın cenazesinden dönen Hızır ve adamlarına ise büyük bir tuzak kuruldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 142. son bölüm özeti ve 143. yeni bölüm fragmanına dair ayrıntılar haberimizde.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 143. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Ancak henüz yayınlanmadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 143. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberlerimizde yer alacak.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 142. SON BÖLÜM ÖZETİ
"Sen vatanını, milletini sat dedin; ben satmadım!"
— Eşkiyatv (@eskiyatv) October 8, 2019
Hızır, yaptığı son infazla, bir ganimet ele geçirerek başarıya ulaşmış olsa da Amerikalı düşmanlarının radarına girmekle büyük bir risk aldığının farkındadır. Bunun üzerine düzenlenen toplantıda, masanın yeni üyesi olarak takdim edilen Behram'ın sadakati teste tabi tutulacaktır. Birlikte yol alıp alamayacaklarından emin olmak isteyen Hızır, Behram'a, daha önce birlikte çalıştığı örgütlerle savaşması emrini verir. Feyyaz'ın gözünü korkutacak olan bu sınavın sonucu, tüm masa üyelerinin hayatını etkileyecektir. Haşmet, centilmence savaşmayarak, ailenin kadınlarına dokunma cüreti gösteren Meftunlarla ilgili öğrendiklerini Hızır'dan saklayamaz. Hızır ise öğrendiği bu gerçek karşısında sessizliğini korusa da, emri uygulayan Bülent Meftun'un cezası tabii ki kesilecektir. Böylece Çakırbeyliler ve Meftunlar arasında geçen sessiz savaşta durumlar bir süreliğine eşitlenir. Hızır dört bir taraftan saldırmaya çalışan düşmanlarının arkasına aldıkları Altan'la da karşı karşıya gelir.
Ünal Kaplan'ın öldüğünü öğrendiği bu karşılaşmada, vatanını, milletini satan bir hain olmak yerine, bir haininin namlusunun ucunda korkusuzca can verebileceğini bir kere daha kanıtlayacaktır.
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