Eskişehirspor'da teknik heyet ve oyunculara Covid-19 testi yapılırken, 4´ü altyapıdan 9 futbolcunun koronavirüs testleri pozitif çıktı. Kırmızı-siyahlı ekibin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize Gürlife Hastanesi tarafından dün ve bugün yapılan Covid-19 testleri neticesinde dördü altyapıdan olmak üzere dokuz futbolcumuzun testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştı" denildi.

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