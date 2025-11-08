Kaza, saat 21.00 sıralarında Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda meydana geldi.

H.Y.(33) idaresindeki otomobil, iddiaya göre yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, karşı şeride savrulup, H.F. (33) kontrolündeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri ile araçlarda yolcu konumunda bulunan . H.F.’nin(5), H.F.(32), H.F.(8), Ş.F.T.(25), A.T.(31), E.Y.(30) ile R.S.Y.’nin(7) ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan H.F.'nin (5) durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraf: DHA