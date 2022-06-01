Eskişehir'de hortum

AA

İmişehir Mahallesi kırsalındaki boş arazide hortum meydana geldi. Dakikalarca etkili olan hortum, herhangi bir zarara yol açmadı.

AA muhabiri tarafından görüntülenen hortumu, çevredeki bazı vatandaşlar da cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.