Eskişehir'de evin bahçesinden çalınan "Zeytin" adlı köpek bulundu

Şeker Mahallesi'nde yaşayan Atiye B, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp, köpeğinin kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındığını bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bir eve düzenlediği operasyonda şüpheli A.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının evinde bulunan "Zeytin" ise sahibine verildi.