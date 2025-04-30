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        Haberler Gündem Çevre Eskişehir'de 44 bin dekar modern sistemle sulanacak | Son dakika haberleri

        Eskişehir'de 44 bin dekarlık arazi modern sistemle sulanacak

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce inşaat çalışmaları sürün "Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması" projesi ile 44 bin 30 dekarlık tarım arazisi modern borulu sistemle sulanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 13:36 Güncelleme: 30.04.2025 - 13:36
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        Eskişehir'de 44 bin dekar modern sistemle sulanacak
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        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde 44 bin 30 dekarlık tarım arazisinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak "Yukarı Sakarya İlyaspaşa Sulaması" projesinin sürdüğünü bildirdi.

        Balta, projenin tamamlanmasıyla Eskişehir'in Kayakent, Çakmak ve Gümüşkonak mahalleleri ile Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Türktaciri, Tüfekçioğlu, Özyurt ve Kabak mahallelerinde sulama yapılacağını belirtti.

        Yatırımla birlikte bölgede sulu tarıma geçileceğini kaydeden Balta, "Dekar başına yaklaşık 11 bin lira gelir artışı, ülke ekonomisine 2025 fiyatlarıyla yıllık 485 milyon lira katkı ve 9 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor" ifadelerini kullandı.

        Balta, projedeki kaynak suyu Gökpınar Barajı olan sistem kapsamında, 105 bin metre yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE), 55 bin metre cam elyaf takviyeli plastik (CTP) ve 7 bin metre çelik olmak üzere toplam 167 bin metrelik boru hattı planlandığını vurguladı.

        Bugüne kadar 39 bin metre HDPE, 30 bin 75 metre CTP ve 3 bin 225 metre çelik boru döşendiğini aktaran Balta, toplamda 72 bin 300 metrelik boru imalatının tamamlandığını kaydetti.

        Pompa binası temel betonu ile 3 bin metreküp kapasiteli regülasyon havuzu perde betonu imalatının sürdüğüne dikkati çeken Balta, kalan boru hattı ve sanat yapılarının tamamlanmasıyla projenin yıl sonuna kadar bitirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

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