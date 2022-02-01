Burası kutuplar değil Ağrı

Taşlıçay ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve "saklı cennet" olarak nitelendirilen Balık Gölü, el değmemiş doğası, adaları, balık ve kuş türleriyle yılın her mevsimi ayrı güzelliğe bürünüyor.
İlkbahar aylarında çevresinde açan rengarenk çiçeklerle ziyaretçilerini cezbeden doğa harikası göl, sonbahara kadar doğaseverlere ve kampçılara ev sahipliği yapıyor.
Kış mevsimlerinin zorlu geçtiği bölgede dondurucu soğukların etkisiyle tamamen buzla kaplanan göl, şu sıralar fotoğraf sanatçılarının gözde mekanları arasında yer alıyor.
ESKİMO USULÜ ZORLU BALIK AVINI GÖRÜNTÜLÜYORLAR
İstanbul, Ankara ve Samsun başta olmak üzere farklı illerden bir araya gelen fotoğraf sanatçıları, kafilelerle Balık Gölü'nü ziyaret ediyor.
Beyaza bürünen gölün üzerinde yürüyen misafirler, kar, buz, güneş ile bulutların bütünleştiği alanda köylülerin karları temizleyip buzu kırarak yaptığı zorlu Eskimo usulü balık avını ve kış manzarasını en iyi şekilde karelerine yansıtmaya çalışıyorlar.
"BURASI İLGİNÇ BİR YER"
Fotoğraf sanatçısı Faruk Akbaş, AA muhabirine, Türkiye'nin çok zengin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklere sahip olduğunu söyledi.
Ülkenin her yerinde birbirinden güzel bölgeler olduğunu ifade eden Akbaş, şöyle konuştu:
"Ülkemiz ilginç özellikleriyle biz fotoğrafçıları şaşırtmaya devam ediyor. Ağrı Dağı'nın etekleri, bir taraf Taşlıçay, bir taraf Doğubayazıt ve karşımızda muhteşem bir coğrafya bulunuyor. Ülkenin en yüksek rakımlı göllerinden bir tanesindeyiz. Köylü dostlarımız buz kırıp balık avlıyorlar. Bu, çok ilginç ve başka ülkede olsa sansasyonel konu bile olurdu. Çıldır Gölü'nde de burada da var. Bu göle ilk defa geliyoruz. Ülkemizin çeşitli yerlerinden 9 fotoğrafçı geldik. Bence burası ilginç bir yer, doğaya meraklı gezginleri bekliyoruz."
Fahriye Okay da Balık Gölü'nü daha önce televizyonda gördüğünü ve kışın fotoğraf çekmek için geldiğinden dolayı çok mutlu olduğunu anlattı.
Gülay Sinan da insanların sıcakkanlı ve misafirperver olduğunu belirterek, "Hayatımda görmediğim karı burada gördüm. Alabildiğince her yer bembeyaz ve şu an buzla kaplı gölün üzerindeyim. Şu ana kadar karşılaştığımız insanlar çok candan ve dostluk içerisinde bize yaklaştılar. Böyle bir yerde olduğum için çok mutluyum." dedi.
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