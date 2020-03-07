07 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursa'da, Uluabat Gölü'nün kıyısında bir yarımadanın üzerinde kurulan ve Leylek Köyü olarak anılan Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Mahallesi'nin maskotu Yaren adlı leylek, bu yıl da göl manzaralı yuvasına yerleşti.
Her yıl göç mevsiminde Afrika kıtasından göç eden leyleklerin yaşadığı, Türkiye'nin Avrupa Leylek Köyü Ağı'na üye tek bölgesi Eskikaraağaç'ta 9 yıldır aynı yuvaya konan, bölge halkının Yaren adını verdiği leylek bu sefer eşiyle geldi.
Mahalle Muhtarı Rıdvan Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, leyleklerin mart ayının ilk günlerinde mahalleye gelmeye başladığını söyledi.
İlk olarak 1 numaralı yuvadaki leyleğin Eskikaraağaç'a ulaştığını belirten Çetin, "Daha sonra köyümüz, şehrimizin hatta ülkemizin maskotu haline gelen Yaren leylek eşiyle geldi. Onların arkasındaki yuvaya da bir leylek geldi" dedi.
Çetin, mahallede şimdilik 3 yuvada 5 leyleğin bulunduğunu aktardı.
Hepsi de göl manzaralı olan yuvalardan birine tek, diğerlerinde birer çift leyleğin konduğunu dile getiren Çetin, şöyle devam etti:
"1 numaralı yuvadaki leylek yalnız geldi. Eşi de daha sonra gelir. Onlar gelmeden biz yuvalarda temizlik yaptık. Her yıl Karacabey Belediyesi, yuvalardaki çöpleri, yavrulara zarar veren atıkları temizler. Hepsinden önce Yaren leyleğimizin gelmesini bekliyorduk. Yıllardır aynı kayıkta, bir balıkçıyla dost olduğu için merak ediyorduk. Temizlik yaptığımızın ertesi günü eşiyle geldi. Dışarıdan bir akrabamızın gelmesi gibi merakla her sene onu bekliyoruz. Geldiği zaman çok sevindik."
SABAHIN İLK IŞIKLARINDA BALIKÇI ADEM YILMAZ'IN KAYIĞINA KONDU
Çetin, leyleklerin mahalle turizmine de büyük katkısı olduğunu vurguladı.
Yaren'in balıkçı Adem Yılmaz'la dostluğuna değinen Çetin, "Yaren leylek, bu yıl da sabah saat 06.00-07.00 gibi Adem amca balığa çıkarken direkt onun kayığına kondu. Adem amca da ufak balıklarla onu besledi" dedi.
Muhtar Çetin, leyleklerin yuvasına eşinden başkasını almaması ve bozulmaması halinde ölene kadar hep aynı yuvada yaşamasının yanı sıra her yıl aynı kayığa konması ve gagasındaki lekeden dolayı Yaren'i diğerlerinden ayırt ettiklerini sözlerine ekledi.
Leyleğin yuvasına en yakın evde yaşayan Faziye Çakıl da mahallede her yuvanın bir sorumlu ailesi olduğunu belirtti.
Yaren'in yuvasından da kendilerinin sorumlu olduğunu bildiren Çakıl, "İlk geldiği gün çatıya kondu. Hemen kızlarıma haber verdim. Hep beraber toplanıp çatıdan ona baktık. Çok hoşumuza gitti. Geleceği gün için dolapta balık saklıyordum. Dolaptan balığı çıkardım, verdim. Elimle besledim onu" diye konuştu.
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