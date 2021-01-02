Eski TRT spikeri vefat etti

AA

TRT'nin ilk spikerlerinden Özmenek, TRT Ankara Radyosu'nda 44 yıl spikerlik ve diksiyon uzmanı olarak çalıştı. Özmenek, uzun yıllar TRT Radyo 3'te Gençlere, Beyaz Perde'den, Ses Ustaları, Yeni Plaklar Yeni Yorumlar gibi çok sayıda klasik ve hafif müzik programları yaptı.

Yıllarca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın hafta sonu konserlerinin canlı yayınlarını sunan Özmenek, birçok spikerin yetişmesinde de önemli rol oynadı.

PAZARTESİ TOPRAĞA VERİLECEK

Ağustos 2020'de hayatını kaybeden gazeteci Varlık Özmenek'in eşi olan Aylin Özmenek, TRT Televizyonu'nda da bazı programlarda görev aldı.

79 yaşında vefat eden Özmenek'in naaşı, 4 Ocak Pazartesi ikindi namazını takiben Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.