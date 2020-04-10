Michael Eneramo - 2018'den beri boşta - 34 yaşında
Ahmed Barusso - Colorno (İtalya alt lig)
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Matias Delgado - 2107'de futbolu bıraktı - 37 yaşında
Pepe - Porto (Portekiz)
Mamadou Niang - 2018'de futbolu bıraktı - 40 yaşında
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Dame N'Doye - FC Kopenhag (Danimarka)
Giovani dos Santos - CF America (Kolombiya)
Stephane Mbia - Shenhua (Çin)
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Franck Ribery - Fiorentina (İtalya)
Jermaine Jones - Real So Cal (ABD) altyapı direktörü - 38 yaşında
Morgan De Sanctis - Roma'da kulüp menajeri - 43 yaşında
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Lincoln - 2015'te futbolu bıraktı - 41 yaşında
Vagner Love - Corinthians Paulista (Brezilya)
Tomas Zapotocny - USV Oed/Zeillern (Avusturya)
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Edu Dracena - Futbolu bıraktı - 38 yaşında
Ovidiu Petre - Steaua Bükreş teknik ekibinde - 38 yaşında
Alex Telles - Porto (Portekiz)
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Dany Nounkeu - Boşta - 33 yaşında
Issiar Dia - Yeni Malatyaspor
Guillermo Burdisso - Lanus (Arjantin)
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Pedro Franco - America de Cali (Kolombiya)
Raul Meireles - 2016'da futbolu bıraktı - 37 yaşında
Michal Kadlec - FC Slovacko (Çekya)
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Dentinho - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
Diego Ribas - Flamengo (Brezilya)
Souleymane Youla - Boşta - 38 yaşında
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Roberto Hilbert - Greuther Fürth 2'de antrenör - 35 yaşında
Fabian Castillo - Queretaro (Meksika)
Manuel Fernandes - Krasnodar (Rusya)
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Federico Higuain - DC United (ABD)
Rodrigo Tabata - Al Rayyan (Katar)
Claudio Maldonado - Futbolu bıraktı (39 yaşında)
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Roberto Soldado - Granada (İspanya)
Cavanda - Standard Liege (Belçika)
Islam Slimani - Monaco (Fransa)
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Luis Ibanez - Mostar (Bosna Hersek)
Matej Mitrovic - FC Brügge (Belçika)
Leo Franco - Yaşı: 42 - Teknik direktörlük yapıyor. Boşta.
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Robin van Persie - Feyenoord'da antrenör - 36 yaşında
Emmanuel Emenike - Boşta - 32 yaşında
Cristian Baroni - CA Juventus (Brezilya 2.ligi)
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Florent Malouda - Antrenörlük yapıyor - Boşta - 39 yaşında
Wesley Sneijder - Futbolu bıraktı - 35 yaşında
Jo - Nagoya Grampus
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Diego Lugano - Sao Paulo'da yönetici - 39 yaşında
Didier Drogba - Futbolu bıraktı - 42 yaşında
Ersan Gülüm - Antalyaspor
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Oscar Cardozo - Club Libertad Asuncion (Paraguay)
Blerim Dzemaili - Shenzen (Çin 2. ligi)
Dirk Kuyt - Yaşı: 39 - Feyenoord'da genç takım antrenörü
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Didier Zokora - Futbolu bıraktı - 39 yaşında
Kevin Constant - Futbolu bıraktı - 32 yaşında
Sol Bamba - Cardiff (İngiltere 2. ligi)
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Paulo Henrique - 2018'den beri boşta - 31 yaşında
Harry Kewell - Teknik direktörlük yapıyor - Boşta - 42 yaşında
Avraam Papadopoulos - Olympiakos (Yunanistan)
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Majeed Waris - Strasbourg (Fransa)
Hrvoje Cale - 2018'de futbolu bıraktı - 35 yaşında
Gustavo Colman - 2018'den beri boşta - 34 yaşında
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Alexandru Bourceanu - Boşta - 34 yaşında
Piotr Brozek - 2015'te futbolu bıraktı - 36 yaşında Pawel Brozek - Wisla Krakow
Arkadiusz Glowacki - Wisla Krakow'da sportif direktör - 42 yaşında
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Jefferson - 2018'de futbolu bıraktı - 38 yaşında
Essaid Belkalem - 2018'den beri boşta - 31 yaşında
Jose Bosingwa - 2016'da futbolu bıraktı - 37 yaşında
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Adrian Mierzejewski - Chongqing Dangdai Lifan (Çin)
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