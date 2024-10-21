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        Haberler Dünyadan Eski sözcüsü: Sean 'Diddy' Combs Prens William ve Prens Harry'ye takıntılıydı - magazin haberleri

        Eski sözcüsü: Sean 'Diddy' Combs Prens William ve Prens Harry'ye takıntılıydı

        Seks ticaretinden tutuklu rapçi Sean 'Diddy' Combs'un eski sözcüsü, şarkıcının Prens William ve Prens Harry'ye 'takıntılı' olduğunu ancak kraliyet ailesinin parti davetlerini hiçbir zaman kabul etmediğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 22:12 Güncelleme: 21.10.2024 - 22:12
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        • 1

          Seks ticaretinden tutuklu rapçi Sean 'Diddy' Combs'un eski halkla ilişkiler sorumlusu, ünlü rapçinin Prens William ve Prens Harry'ye 'takıntılı' olduğunu ve kraliyet mensuplarını 10'dan fazla partisine davet ettiğini iddia etti.

          54 yaşındaki rapçi Diddy, şu anda müzik endüstrisini sarsan seks ticareti ve şantaj suçlamalarıyla yargılanmayı bekliyor.

          Müzisyen için 2002 yılında çalışmaya başlayan Rob Shuter, BBC'ye yaptığı açıklamada, kraliyet kardeşleri Prens William ve Prens Harry'nin, Diddy'nin davetlerini hiçbir zaman kabul etmediğini anlattı.

        • 2

          Shuter, Diddy'nin halkla ilişkiler sorumlusu olarak görev yaptığı iki yıl boyunca, ünlü rapçinin, istismar partileri olarak bilinen davetlerinden birine katılma umuduyla Harry ve William'ın seyahat, konaklama ve güvenlik masraflarını 10'dan fazla kez karşılamayı teklif ettiğini söyledi.

          Shuter, "Diddy, Prens Harry ve Prens William'a takıntılıydı. Kendini bir kral olarak görüyor, bu yüzden maiyetinde iki prensin olmasını istemesi ona göre son derece mantıklı" ifadesini kullandı.

        • 3

          "Prens William ve Prens Harry asla onun davetlerini kabul etmedi. Hiçbir zaman onun dünyasının bir parçası olmadı" diyen Shuter, kardeşlerin partilere katılmayı reddetmesine rağmen ünlü rapçinin New York'taki evinde Galler Prensi ve Sussex Dükü'nün resimlerini çerçevelettiğini iddia etti.

          Shuter, Harry ve William'ın davet edildiği etkinliklerin, Diddy'nin 1998 ile 2009 yılları arasında East Hampton'daki evinde düzenlenen uyuşturucu partileri olup olmadığını açıklamadı.

          Temmuz 2007'de Harry ve William, Wembley Arena'da anneleri Prenses Diana'nın anısına düzenlenen yardım konserinde Diddy ile tanıştı.

        • 4

          ABD'li rapçi, 'seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme' suçlamalarıyla 16 Eylül'de tutuklanmıştı.

          Ünlü rapçi tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradıklarını öne süren 120 kişinin açtığı davanın ardından aralarında 16 yaşındaki çocuğun da olduğu 4'ü erkek 6 kişiye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yeni davalar açılmıştı. Ünlü rapçiye karşı 5 yeni dava daha açılmış, 2'si erkek, 3'ü kadın 5 kişinin 2000 - 2022 döneminde Combs tarafından cinsel istismar ve tecavüze uğradığı ifade edilmişti.

        • 5

          Kamuoyuyla paylaşılan iddianamede, Sean Combs'un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan 'Freak Offs' adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti.

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