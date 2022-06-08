Eski Bakan Tarhan Erdem hayatını kaybetti

Siyasetçi, araştırmacı, yazar Tarhan Erdem, Bodrum’da yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle iki gün önce götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
CHP'den 16. dönem İstanbul Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan, 1977 yılında kısa bir süre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevinde de bulunan, ayrıca 1999-2000 yıllarında CHP Genel Sekreterliği görevi yapan Tarhan Erdem’in cenazenin İstanbul’a nakledileceği ve İstanbul’da toprağa verileceği öğrenildi.
KONDA ARAŞTIRMA ŞİRKETİNİ KURMUŞTU
1933 yılında Bartın, Kurucaşile'de doğdu. 1959 yılında İTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden mezun oldu. 1959-1995 yılları arasında Türkiye Şeker Fabrikaları, Millî Savunma Bakanlığı Altyapı Tesisleri, Şişecam topluluğuna bağlı Cam Elyaf Sanayi A.Ş., Doğan Holding gibi farklı kurum ve kuruluşlarda proje ve kontrol mühendisliği, genel müdürlük ve genel koordinatörlük gibi görevlerde bulunduktan sonra 1987 yılında KONDA Araştırma ve Danışmanlık şirketini kurdu.
Farklı dönemlerde Milliyet ve Radikal gazetelerinde köse yazıları yazdı. Radikal gazetesinin yayımına son verilmesinin ardından köşe yazılarına T24 haber sitesinde devam etti.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI YAPTI
1953 yılında CHP'ye kaydoldu. Belde yöneticiliğinden, partinin genel sekreterliğine kadar hemen hemen bütün kademelerde çalıştı. Öğrenci dernekleri ve meslek odalarında yönetim kurulu üyeliği ve Türk Devrim Ocakları'nın genel başkanlığını da yapmıştır.
1977 yılında İstanbul milletvekili seçildi. 1977 haziranında güvenoyu alamayan Ecevit hükûmetinde sanayi ve teknoloji bakanıydı.
İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEK
ANAP İzmir eski milletvekili ve TBMM Başkanlarından İsmet Kaya Erdem'in de kardeşi olan Tarhan Erdem evli ve 2 çocuk babasıydı. Erdem'in yarın İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.
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